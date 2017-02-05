〈台北都會〉台北燈節首日湧人潮 柯P巡場搶鏡
〔記者郭逸、聶瑋齡／台北報導〕台北燈節今年首度移師西區，昨天活動首日，西門町設置的所有燈區湧入大量賞燈人潮。台北市長柯文哲昨到場點燈，走過所有燈區，與民眾熱情互動，柯對世大運互動區的「舉重」造型燈特別有興趣，停留超過五分鐘，多次舉起花燈讓群眾拍照，成了模特兒；柯點燈前提醒賞燈民眾注意安全，並祝福大家快快樂樂過每一天。
台北燈節四日登場，為期九天的活動除「小奇雞」主燈區，北門、中山堂設有兩個光雕區，北市府在西門町周邊則規劃六大燈區，分別是扭蛋區、紅蛋區、彩蛋區、蛋白區、蛋黃區及金蛋區，有世大運互動造型燈及來自上海、日本等地的多種燈飾。
柯舉槓鈴造型花燈 民眾搶拍
「是柯文哲耶！」柯文哲昨現身台北燈節現場，立刻引發騷動，許多民眾還陪同柯參觀所有燈區；柯大多走馬看花，但走到世大運互動區的舉重燈區時，對於槓鈴造型的花燈相當有興趣，一次又一次舉起，儼然成了模特兒，吸引民眾搶著拍照，「再一次、再一次」的聲音不斷。
抵達主燈區，柯文哲發起紅蛋，民眾爭搶，高漲人氣和低迷民調成反比。柯致詞時表示，台北燈節四日起為期九天，提醒民眾注意安全，並祝福大家快快樂樂過每一天；他也坦言活動首日「人太多了」，民眾應多多使用大眾運輸工具，十一日的花車嘉年華活動會封閉中華路，屆時交通應可較順暢。
重新點睛 林默娘造型燈獲好評
台北燈節首日吸引爆滿人潮，就讀高雄中學的張同學大讚今年主燈小奇雞比去年的主燈福祿猴好看，造型也很創新，符合年輕人的氣息，台北陳小姐則笑說，今年燈節的花燈造型普遍以可愛為主軸，「好殺我的手機容量，我們一直拍照。」至於活動前因眼睛畫得太像「邪神」的「林默娘」造型燈，經過重新「點睛」，民眾多認為卡通化的燈飾富含創意。
柯文哲說，過去燈節都是靜態活動，今年嘗試辦在街口，變成動態活動，新的做法當然會有很多需要改進的地方，還請民眾多多包涵。
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