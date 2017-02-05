〈台北都會〉機捷三重段太吵 住戶快崩潰

2017-02-05

〔記者葉冠妤／新北報導〕桃園機場捷運剛啟動試營運沒幾天，機捷三重路段周遭住戶卻被愈加頻繁噪音吵得苦不堪言，揚言再不改善就要拉白布條抗議！

有人搬家 有人得憂鬱症

機捷行經三重環河南路、疏洪東路口的轉彎處，疑因全罩式隔音牆設置不當，產生共振效應，猶如隧道集音，讓附近上千住戶日夜不得安寧。當地成功里長陳世宗表示，從兩年前試車開始，已反映多次都沒用，甚至有居民為此搬家、罹患憂鬱症，上千住戶被搞得快精神崩潰。

陳世宗說，機捷班次清晨五點多就經過，近半夜才收班，試車期間，居民就已經天天都不用鬧鐘，清晨自動被刺耳噪音吵醒，現在試營運班次增多，每隔三至五分鐘就有一班車經過，居民飽受折磨。

住戶彭阿嬤表示，原本在轉彎處加蓋的全罩式隔音牆是為了隔音，沒想到列車進到隔音牆內，反而發出更巨大聲響，造成反效果。

高鐵局：將討論改善方法

高鐵局回應，將在三、四月完成招標，預計明年六月完成總長約三百多公尺的隔音牆。

不過，陳世宗卻指出，高鐵局施作路段與轉彎處全罩式隔音牆發出的噪音毫無關係；高鐵局則表示將再研議，進一步討論改善方法。