〈台北都會〉板新地區水情稍緊 燈號藍轉綠

2017-02-05

〔記者賴筱桐／新北報導〕因降雨量不如預期，石門水庫水位未明顯回升，經濟部水利署調整板新地區及林口地區水情燈號，由正常的藍燈調整為水情稍緊的綠燈，雖然目前各區供水穩定，市府仍呼籲民眾節約用水。

經濟部水利署指出，石門水庫截至二月三日上午，水位兩百三十七．六八公尺，有效蓄水量約一億四千五百三十二萬噸，蓄水量較近十年同期平均減少約一千八百萬噸。

據統計，一○五年十二月及今年一月，石門水庫集水區累積降雨量分別為二十六毫米及二十一毫米，是歷年同期降雨量的三十五％及二十四％，依中央氣象局預估，未來一季，台灣北部降雨正常至偏少的機率較高。

水利局水利行政科科長黃裕斌說，水情燈號從藍燈轉為綠燈，代表水情稍緊，雖然目前供水正常穩定，仍請民眾節約用水。板新水廠供應地區包括新北市板橋、土城、新莊、泰山、三峽、鶯歌、樹林，以及部分中永和、五股、八里；以往林口地區位於管線末端，偶有水壓降低情形，今年初林口五萬噸配水池完工，啟用後將改善供水不穩的問題。

黃裕斌說，市府將配合經濟部水利署、供水事業單位掌握各水庫蓄水情形，持續要求台灣自來水股份有限公司向台北自來水事業處購水，避免使用石門水庫水源。另外，新北市有林口、淡水、北大等三處水資源回收中心，提供回收水再利用。