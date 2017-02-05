〈台北都會〉〈市定古蹟〉金瓜石「三層橋」 拖2年半動工
礦業圳道圳橋 年久失修
〔記者林欣漢／新北報導〕市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」年久失修，市府於一○三年六月完成維修計畫，但申請文化部編列補助款耗時過久，直到去年底才著手進行整修，預計今年七月完工。
「金瓜石礦業圳道及圳橋」興建於日治時期，距今已有八十年歷史，現今濂洞里、濂新里一帶位於稜線或山坡地上，缺乏足夠水源，設計目的在引溪水至十三層製鍊廠上方的貯水槽備用，整個圳道總長度約二．一公里。
80年歷史 去年底整修
其中，橫跨外九份溪的水圳橋俗稱三層橋，最下方接近河底處原有一座供行人使用的石造拱橋，國民政府來台後，水圳橋停止引水，居民為求方便，覺得走下石造拱橋太麻煩，改為直接穿越鋼筋水泥建成的水圳橋。基於安全考量，六○年間又在水圳橋與石造拱橋間增建水泥橋，形成現今的三層橋景觀。
造型特殊 預計7月完工
十二年前，市府將三層橋、內九份溪圳橋等水圳橋指定為市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」，在地石山里長吳乾正等人多次要求市府進行整修，一○二年獲文化部核准補助經費先進行規劃設計，但直到去年，文化部文化資產局才核准後續補助款，去年第四季終於完成招標作業。
目前內九份溪水圳橋、水湳洞濂洞溪邊的圳橋，都已完成鷹架搭設開始動工，正在水圳橋進行修復工程的工人們，都很欽佩當年日本人的工藝水準，能不花一根螺絲打造跨谷水圳橋。
黃金博物館館長王錦華表示，水圳橋特殊的「三重橋」造型，吸引不少遊客走入金瓜石聚落一睹風采，也是周杰倫電影《一萬公里的約定》中，男女主角浪漫練跑的場景之一，為了保存、延長古蹟的壽命，目前正以原樣修復、清洗並塗佈藥劑做為保護，預計所有工作事項將會在七月完成，讓這些乘載著金瓜石記憶的礦業遺跡重現，使更多人欣賞它的風華。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
因降雨量不如預期，石門水庫水位未明顯回升，經濟部水利署調整板新地區及林口地區水情燈號，由正常的藍燈調整為水情稍緊的綠燈，雖然目前各區供水穩定，市府仍呼籲民眾節約用水。經濟部水利署指出，石門水庫截至二月…
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- Lara吉他彈不好 牽拖張傑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Patriot missiles deployed on east coast
- 券商遭駭勒索 不排除冒名詐騙
- 新人新政／科技部長陳良基 創新做法提升台灣競爭力
- 新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑
- 嚇!鐵捲門鎖喉 29歲男仰躺亡
- 自由廣場》（李筱峰專欄）游錫堃吟唐詩
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 火災躲浴室 母女斷送生機
- 人工智慧軍武 中國直追美國
- 2/4大福彩頭獎摃龜
- 羅嘉仁一軍計畫 約在下半季
- 陽明山豪墅也遭法拍 底價近3億
- 國民黨回聘黨工 薪資天花板8萬 地板3萬
- 貝克漢遭駭爆假慈善 恐影響貝嫂受勳
- 頭一遭！學測國文作文 英文作答
- 自由廣場》大學自治 自取其辱
- 〈徵文啟事〉家長很脫線
- 美富豪不捨事業 拒任陸軍部長
- 經典賽官網︰台灣隊「投」痛 打擊有看頭
- 夢見兩亡兒牽妹妹來 第3位維冠寶寶出生
- 電子票證學生證 花東拚今年普及
- 持續性夜咳 檢查有無肺積水
- 廖玉蕙／像蝴蝶一樣款款飛走以後
- 大谷退賽「經」歹勢 武田翔太補空缺
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷
- 高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
- 外資回頭了 元月淨匯入26億美元
- 鳳凰城公開賽》小潘無緣晉級 美韓2將領先
- 鼓鼓穿了這件衣服 府城粉絲狂喊脫掉
- 製作花燈4個月 收容人頓悟人生想爹娘
- 微小說 海的秘密
- 〈一週大事〉（1月29日至2月4日）
- 揚州大明寺平山堂遇「風流宛在」額
- 神話19年感情不墜 解扣擦邊敏感帶
- 不敵抗議 羅馬尼亞將撤銷貪腐除罪令
標題：〈台北都會〉〈市定古蹟〉金瓜石「三層橋」 拖2年半動工
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email