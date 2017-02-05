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〈台北都會〉〈市定古蹟〉金瓜石「三層橋」 拖2年半動工

2017-02-05

礦業圳道圳橋 年久失修

〔記者林欣漢／新北報導〕市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」年久失修，市府於一○三年六月完成維修計畫，但申請文化部編列補助款耗時過久，直到去年底才著手進行整修，預計今年七月完工。

「金瓜石礦業圳道及圳橋」興建於日治時期，距今已有八十年歷史，現今濂洞里、濂新里一帶位於稜線或山坡地上，缺乏足夠水源，設計目的在引溪水至十三層製鍊廠上方的貯水槽備用，整個圳道總長度約二．一公里。

80年歷史 去年底整修

其中，橫跨外九份溪的水圳橋俗稱三層橋，最下方接近河底處原有一座供行人使用的石造拱橋，國民政府來台後，水圳橋停止引水，居民為求方便，覺得走下石造拱橋太麻煩，改為直接穿越鋼筋水泥建成的水圳橋。基於安全考量，六○年間又在水圳橋與石造拱橋間增建水泥橋，形成現今的三層橋景觀。

造型特殊 預計7月完工

十二年前，市府將三層橋、內九份溪圳橋等水圳橋指定為市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」，在地石山里長吳乾正等人多次要求市府進行整修，一○二年獲文化部核准補助經費先進行規劃設計，但直到去年，文化部文化資產局才核准後續補助款，去年第四季終於完成招標作業。

目前內九份溪水圳橋、水湳洞濂洞溪邊的圳橋，都已完成鷹架搭設開始動工，正在水圳橋進行修復工程的工人們，都很欽佩當年日本人的工藝水準，能不花一根螺絲打造跨谷水圳橋。

黃金博物館館長王錦華表示，水圳橋特殊的「三重橋」造型，吸引不少遊客走入金瓜石聚落一睹風采，也是周杰倫電影《一萬公里的約定》中，男女主角浪漫練跑的場景之一，為了保存、延長古蹟的壽命，目前正以原樣修復、清洗並塗佈藥劑做為保護，預計所有工作事項將會在七月完成，讓這些乘載著金瓜石記憶的礦業遺跡重現，使更多人欣賞它的風華。

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  • 圳橋因多次颱風來襲，已有斷落及鋼筋裸露情形。 （記者林欣漢攝）

    圳橋因多次颱風來襲，已有斷落及鋼筋裸露情形。 （記者林欣漢攝）

  • 三層橋最上層為鋼筋水泥跨谷水圳橋，中層為水泥橋，底層為石造拱橋。 （記者林欣漢攝）

    三層橋最上層為鋼筋水泥跨谷水圳橋，中層為水泥橋，底層為石造拱橋。 （記者林欣漢攝）

  • 市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」已搭起鷹架進行修復工作。 （記者林欣漢攝）

    市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」已搭起鷹架進行修復工作。 （記者林欣漢攝）

  • 市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」已搭起鷹架進行修復工作。 （記者林欣漢攝）

    市定古蹟「金瓜石礦業圳道及圳橋」已搭起鷹架進行修復工作。 （記者林欣漢攝）

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