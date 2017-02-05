〈北部〉「粗糠巨人」吸客 農產品賣破300萬

2017-02-05

富里地景展至暑假

〔記者花孟璟／花蓮報導〕創意帶動遊客人潮，富里鄉農會過年前在羅山展售中心前打造地景藝術，主角是粗糠雕塑的四米高「粗糠巨人的反撲」，新年假期吸引遊客拍照打卡，帶動有機白米、糙米等農產品買氣，總幹事彭金山說，年假期間收入衝破三百萬元，粗糠巨人還將持續展出至今年暑假。

富里鄉農會今年在羅山展售中心前除了規劃春節油菜花海，還精心推出大型地景藝術品，主角「粗糠巨人」就是以富里鄉農會稻米處理場生產的粗糠為原料，以十噸卡車跑了二十趟載運二百公噸的量，打造出高達四公尺的粗糠巨人。此外，以黏土打造的童話雕塑區有白米城堡、稻草人王子、金針花姑娘、花東惡龍等雕塑品，春節吸引大量人潮。

春節5天業績長紅

彭金山說，粗糠巨人陳設在台九線路邊相當醒目，相當受到遊客喜愛，年假期間許多遊客一看到幾乎都停車拍照還打卡，連帶帶動展售中心業績，包括富里有機白米糙米麩、去年獲得全國農村特色米穀雜糧第二名的「有機地瓜糙米餅」、「富麗米果捲」都業績長紅，從初一到年初五短短五天就有三百萬元收入，相當不錯。

他說，比起油菜花、波斯菊花海，地景藝術更為耐久，富里農會旁的油菜花、波斯菊花海在過年後因農民開始準備水稻春耕，近日開始已有農民打田；至於粗糠巨人及田土雕塑區共三塊地一點七公頃為富里鄉農會向農民長期租用，因此農會打算長期展出持續到今年颱風季節，只要沒有被颱風摧毀，到富里鄉農會都能看到粗糠巨人。