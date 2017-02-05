〈北部〉「600萬年之吻」 情人節來定情大橋

2017-02-05

台鐵愛情專車 暢遊玉里大橋

〔記者花孟璟／花蓮報導〕橫跨歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊的花蓮玉里大橋，見證二大板塊「六百萬年的愛情」，玉里鎮公所今年二月十四日西洋情人節打出「定情大橋」之旅噱頭，與旅行社合辦「台北玉里台鐵愛情專車」，要帶遊客暢遊玉里大橋，還有情歌音樂會等節目，將在十一日舉辦，希望吸引外地觀光客前來！

省道台九線二九四Ｋ的玉里大橋，北上車道一九七七年通車，南下車道則是一九九四年增建，是一座「每年都會長高的橋」，這裡位處歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊交界，每年因板塊運動推擠造成橋面隆起，而且「每年以二到三公分速度長高」中，橋樑東側有第一類活斷層「池上斷層」通過，也是全國唯一蓋在斷層上的橋樑；為此公路局每年都會檢查橋樑並進行養護，確保行車安全。

而在前鎮長劉德貞時，還因一起大學生自殺案件，鎮公所將橋樑油漆成「彩虹橋」，紀念這段往事。

見證「海誓山盟」 鎖至「海枯石爛」

鎮長龔文俊說，玉里大橋是一座有故事、有歷史的大橋，是玉里第一座可以溝通秀姑巒溪兩岸的公路橋樑，還見證歐亞、菲律賓海二大板塊的愛情故事，六百萬年前因為菲律賓海板塊撞上歐亞大陸板塊，讓海岸山脈因此隆起，才有今天的花東縱谷及玉里鎮，有鎮民形容，二大板塊擠壓就像是情人、夫妻親吻一樣，因此希望把玉里大橋行銷為「定情大橋」，邀請全台灣的戀人們到此一遊，見證「六百萬年的海誓山盟」！

今年西洋情人節前，鎮公所將舉辦「邂逅六百萬年．吻在玉里」活動，包括規劃「台鐵愛情專車」，車廂名還以「天長地久」、「生生世世」、「海誓山盟」、「與你相遇」命名，來到玉里鎮暢遊定情大橋拍照，用「愛情鎖」鎖上彼此的約定「直到海枯石爛」；當天下午二點半到六點鐘，全台灣唯一的中華郵政行動郵車也會在玉里璞石文創園區，推出限量明信片，讓民眾投遞限時專送明信片；十一日晚間在璞石文創園區也有浪漫情歌音樂會，邀請創作才女魏如昀、歌手許仁杰、雷御廷唱出一段段刻骨銘心的戀歌。