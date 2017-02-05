〈北部〉縣政中心智慧示範社區 宜蘭年底完成建置
〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動「縣政中心智慧示範社區計畫」，建立以進士派出所為核心的社區智慧安全體系，要完成十二公里長的高速光纖網路，串連社區機關、學校、公車站及重要路口，遇有狀況按下緊急求助按鈕，畫面就會連接到派出所可立即援救與應變，預定年底完成全區建置，並逐步推廣至全縣各社區。
宜蘭縣政府自去年起以兩年時間，在縣政中心區域建立光纖智慧示範社區計畫，以進士派出所為核心，佈建社區智慧安全體系。計畫處長李東儒說，要完成這樣的安全體系，必須在區內建置高速光纖網路，達成網路基礎環境，去年已完成宜蘭市中山路、凱旋路及縣政西路範圍的路網，今年持續辦理建蘭南路、建蘭北路及建業路範圍內相關據點的網路連接。
去年完成智慧應用包括「民眾免費WiFi無線上網」、「數位式路口監視系統」、「戶外整合資訊告示設備（CMS）」、「PM二．五空氣監測點」、「智慧公車到站即時資訊與緊急求助按鈕」等。
李東儒指出，縣府在區內的中山路、凱旋國小等公車站，都加設緊急求助按鈕，遇有狀況只要按下按鈕，畫面就會直接連線到派出所，警方可立即應變處理，不用等事情發生後再調閱監視畫面偵辦，在凱旋國中小學的家長接送區也加裝監錄系統，可監控學校或學生進出是否異常，加強社區與校園安全。
另，縣府與縣警局合作建立車牌辨識模組，只要有贓車進入縣政中心區域，透過辨識模組連線到派出所，就可掌握贓車位置與現場狀況，可提供更好的安全需求。區內公車站除提供免費WiFi無線上網服務，也結合公車GPS開放資料提供即時到站資訊服務，降低民眾於公車站候車時間；CMS除提供交通資訊，也增加活動訊息、氣象特報等。
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標題：〈北部〉縣政中心智慧示範社區 宜蘭年底完成建置
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