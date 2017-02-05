| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉被質疑「落跑縣長」林：服務力量延伸

2017-02-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢任期未滿，就要接任農委會主委，被質疑是「落跑縣長」，他昨天回應說，出任新職務把宜蘭經驗帶到中央，是服務力量的延伸。

林聰賢受訪時表示，上個月隨總統蔡英文出訪前，被徵詢入閣意願，談到代理縣長人選，但要進哪個部會仍未定，直到前天下午，才確認擔任農委會主委，這段期間，媒體幾乎每個部會都有點名他，出乎原先預期。

林聰賢說，前天中午十二點半，接獲行政院院長室電話告知，指院長林全要接見，下午四點面見林全，獲知接任農委會主委，現任主委曹啟鴻打電話給他說，有人接棒，自己能退休是件好事情。

不過，有人質疑，林聰賢縣長任期未滿便入閣，質疑是「落跑縣長」，林聰賢說，行政院希望他擴大服務台灣鄉親，把宜蘭經驗帶到中央，宜蘭縣長由副縣長吳澤成代理，未來中央、地方連成一線，對宜蘭發展絕對有幫助，對於宜蘭縣民的栽培與力挺，一併表達謝意。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃市府推零撲殺配套 民團籲落實

流浪動物零撲殺政策昨天上路，市長鄭文燦在臉書提出多項配套，包括規劃成立「動物管制隊」落實分級捕捉、籌組「動物保護諮詢委員會」廣納意見，以及棄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈北部〉被質疑「落跑縣長」林：服務力量延伸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.