〈北部〉被質疑「落跑縣長」林：服務力量延伸

2017-02-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢任期未滿，就要接任農委會主委，被質疑是「落跑縣長」，他昨天回應說，出任新職務把宜蘭經驗帶到中央，是服務力量的延伸。

林聰賢受訪時表示，上個月隨總統蔡英文出訪前，被徵詢入閣意願，談到代理縣長人選，但要進哪個部會仍未定，直到前天下午，才確認擔任農委會主委，這段期間，媒體幾乎每個部會都有點名他，出乎原先預期。

林聰賢說，前天中午十二點半，接獲行政院院長室電話告知，指院長林全要接見，下午四點面見林全，獲知接任農委會主委，現任主委曹啟鴻打電話給他說，有人接棒，自己能退休是件好事情。

不過，有人質疑，林聰賢縣長任期未滿便入閣，質疑是「落跑縣長」，林聰賢說，行政院希望他擴大服務台灣鄉親，把宜蘭經驗帶到中央，宜蘭縣長由副縣長吳澤成代理，未來中央、地方連成一線，對宜蘭發展絕對有幫助，對於宜蘭縣民的栽培與力挺，一併表達謝意。