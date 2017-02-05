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〈北部〉宜蘭縣長林聰賢入閣 藍綠選將摩拳擦掌

2017-02-05

副縣長吳澤成代理 表態不參選

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林聰賢確定入閣，下屆百里侯之爭，藍綠多人躍躍欲試，林聰賢認為，有競爭才有進步，民進黨有初選機制，相信會推出最好人選；被指定代理縣長的副縣長吳澤成公開表態，「我沒有參選的規劃跟想法」。

林聰賢內定接任農委會主委，昨天在吳澤成等人陪同下在宜蘭縣政府受訪，媒體問他對下屆縣長選舉的看法，林說，宜蘭是民主聖地，選民有一定水準，有人願意角逐縣長職務，顯示宜蘭縣長這份工作值得挑戰，這是好事。

民進黨6人躍躍欲試

林聰賢說，民進黨團隊對宜蘭縣長選舉要理出頭緒，有競爭一定要有合作，縣民會做出最好選擇，選出大家都認同的人，但有意參選者，應把宜蘭品牌精神守護好。

吳澤成說，他當了四十多年公務員，始終無參選的規劃，代理宜蘭縣長後，全力把工作做好，至於他另被推薦監委候選名單，未來如何在代理縣長、監委兩者擇一？吳澤成說，尊重中央指派，沒有選擇戰場的權利。

國民黨3人勤走基層

明年底的宜蘭縣長選戰，民、國兩黨多名選將摩拳擦掌，民進黨籍的立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和動作頻頻，議長陳文昌、農田水利會長許南山的動向，也值得觀察；國民黨方面，前縣長呂國華、前副縣長林信華、羅東鎮長林姿妙勤走基層，在黨內形成三強鼎立。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，縣長提名權在黨中央，宜蘭縣基層支持者希望儘速確定人選，民進黨有完善初選制度，一定會推薦強棒；國民黨宜蘭縣黨部表示，將組成專案小組，下個月起邀請有意參選同志協商，若協調不成，改採民調定奪，預計今年底產生人選。

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  • 下屆宜蘭縣長之爭，宜蘭縣長林聰賢（右）認為，民進黨會推出最好人選，代理縣長的副縣長吳澤成（左）則表態不參選。（記者江志雄攝）

    下屆宜蘭縣長之爭，宜蘭縣長林聰賢（右）認為，民進黨會推出最好人選，代理縣長的副縣長吳澤成（左）則表態不參選。（記者江志雄攝）

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