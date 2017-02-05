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〈北部〉苗栗家扶義賣 宣導無窮世代

2017-02-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗家扶中心有感於台灣的貧窮戶將近二十六萬戶，且家扶的受扶兒上一代幾乎都是低收入戶，比率更高，昨天在苗栗縣尚順育樂世界、苗栗市三角公園、苑裡農會前舉辦「無窮世代」義賣活動，希望能翻轉孩子的「清貧」未來。

「三支鉛筆才賣十元，很便宜又可以助人！」民眾說義賣的東西不貴又很實用，像是筆、剪刀、杯墊，又可以幫助弱勢感覺很棒。

苗栗家扶中心指出，家扶基金會推出「無窮世代計畫」，希望大家掏出口袋零錢，就可幫助孩子的童年。家扶中心也和苗栗縣四十四間愛心店家合作，設置零錢箱歡迎民眾貢獻心力。

苗栗家扶中心昨天義賣所得共有兩萬一千六百七十七元，目前已服務苗栗縣九百一十八戶、一千八百五十六名受扶兒的苗栗家扶中心，希望藉此宣傳無窮世代的精神，募集社會大眾的愛心。

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標題：〈北部〉苗栗家扶義賣 宣導無窮世代


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