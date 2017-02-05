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〈北部〉家長當志工 打造綠意竹市幼

2017-02-05

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市立幼兒園六十三歲環保志工彭振鋒，撈落葉、除草、植栽花木改造校園，並與家長組成志工團，帶領孩童維護校園環境，成為另類的「戶外教學課」。

彭振鋒的四個孩子都畢業於新竹市立幼兒園，對學校有濃厚情感，主動到校園清理環境、植栽花木，打造花團錦簇的校園美景。

彭振鋒說，當志工雖辛苦，但看見孩子在舒適的校園學習，就覺得很有意義，每次聽到孩子稚嫩聲音向他打招呼或道謝，心裡感到特別溫暖。

彭振鋒的愛心感動許多家長，共同組成環境志工團，加入打造「市幼綠世界」行列。有媽媽拿煮麵網撈落葉，也有阿公用鐮刀除草，大家分工合作，連孩童也加入，成為另類的「戶外教學課」。

園方頒發感謝狀給彭振鋒，希望他繼續發揮愛心，維護幼兒園環境。園長彭欣怡表示，彭振鋒和環保志工家長不僅打造美麗的綠意校園，更給孩子「動手做」的機會。

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  • 新竹市立幼兒園環保志工彭振鋒（右），與家長組成環境志工團，打造綠意校園美景。（新竹市政府提供）

    新竹市立幼兒園環保志工彭振鋒（右），與家長組成環境志工團，打造綠意校園美景。（新竹市政府提供）

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