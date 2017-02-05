〈北部〉登加里山迷路 去年救援11起

2017-02-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，不過，去年共發生十一起迷路事件，救難人員救下五十二人，九月底更連續發生兩起、救援十一人，其中一人在兩個月內迷途兩次，讓消防弟兄疲於奔命。

苗栗縣消防局表示，加里山海拔約兩千兩百公尺，由於岔路多，登山難度沒有想像中容易，部分登山客準備不足，未看清楚路線標示，加上有時天候不佳仍進入，造成迷路事件頻傳。

消防人員指出，去年七月底十八名瘖啞人士攀登加里山，原預定抵加里山三角點後下切風美溪，再登哈勘尼三角點，但因不熟地勢，在三角點下切風美溪時失散，又因未攜帶燈具，所幸有其他登山客發現，報請救難弟兄漏夜找到人，是去年最多人迷路搜救的一次。

去年九月二十五日又發生兩名四十多歲瘖啞男子要到加里山攻頂迷路，其中一人還是七月被救援的山友之一，雖然這回有攜帶燈具，卻未帶帳篷及足夠糧食夜宿加里山，救難人員發現他們時，兩人已餓到快沒體力。

消防人員呼籲民眾，登山前一定要做好準備，天候不佳時切勿硬闖，別讓有「台灣富士山」美譽的加里山，反倒成為最多登山客迷路的山，顯得諷刺。