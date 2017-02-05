〈北部〉登加里山迷路 去年救援11起
2017-02-05
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山景致宜人，是台灣小百岳之一，更享有「台灣富士山」美譽，不過，去年共發生十一起迷路事件，救難人員救下五十二人，九月底更連續發生兩起、救援十一人，其中一人在兩個月內迷途兩次，讓消防弟兄疲於奔命。
苗栗縣消防局表示，加里山海拔約兩千兩百公尺，由於岔路多，登山難度沒有想像中容易，部分登山客準備不足，未看清楚路線標示，加上有時天候不佳仍進入，造成迷路事件頻傳。
消防人員指出，去年七月底十八名瘖啞人士攀登加里山，原預定抵加里山三角點後下切風美溪，再登哈勘尼三角點，但因不熟地勢，在三角點下切風美溪時失散，又因未攜帶燈具，所幸有其他登山客發現，報請救難弟兄漏夜找到人，是去年最多人迷路搜救的一次。
去年九月二十五日又發生兩名四十多歲瘖啞男子要到加里山攻頂迷路，其中一人還是七月被救援的山友之一，雖然這回有攜帶燈具，卻未帶帳篷及足夠糧食夜宿加里山，救難人員發現他們時，兩人已餓到快沒體力。
消防人員呼籲民眾，登山前一定要做好準備，天候不佳時切勿硬闖，別讓有「台灣富士山」美譽的加里山，反倒成為最多登山客迷路的山，顯得諷刺。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
北部‧本日最多瀏覽
桃市府推零撲殺配套 民團籲落實
流浪動物零撲殺政策昨天上路，市長鄭文燦在臉書提出多項配套，包括規劃成立「動物管制隊」落實分級捕捉、籌組「動物保護諮詢委員會」廣納意見，以及棄…
網友回應
熱門新聞
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 赴中當心 男染H7N9昏迷
- 2/4大福彩頭獎摃龜
- 徒手拔穿胸鋼筋？竟是獵槍射傷
- 阿妹未來小叔 狂操戰鬥肌 不敢出賣老哥
- 姊妹「詹」是厲害 逆轉中國今拚后
- 大賀兄弟討好快樂寶拉 夜市狂射
- 焦點評論》兩個內舉
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 利比亞海岸防衛隊攔截1131非法移民
- 《健康聚寶盆》老來常社交活動 可延緩機能退化
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷
- 自由廣場》科技部需要科學精神
- 新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑
- 大支發饒舌英雄帖-熱狗 玖壹壹南北尬球
- 主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗
- 持續性夜咳 檢查有無肺積水
- HBL今起戰7天 拚登小巨蛋
- 謝哲青瘋扭蛋 貞子亂鬥伽椰子最Q
- 《中英對照讀新聞》Problems abound as ’Pokemon Go’ craze grips Korea 「精靈寶可夢Go」風靡南韓致問題叢生
- 〈徵文大拼盤〉Line之害群之馬
- 姚明球衣退役 火箭毀他心願
- 陳冠宇隨羅德春訓 經典用球不離手
- 台塑石化︰週一汽、柴油調漲0.1元
- 邰正宵拙手做早餐 最愛這道菜
- 新人新政／衛福部長陳時中 善用力量發揮最高功能
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tour bus crash hurts 22, mostly Chinese tourists
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- 嚇!鐵捲門鎖喉 29歲男仰躺亡
- 人生作業簿 失憶之痛
- 啟示錄 你的名字是？
- 林明禎大馬穿旗袍性感走春
- 新戰機籌獲困難 軍方擬增飛彈補強
- 神話19年感情不墜 解扣擦邊敏感帶
- 「被失蹤」肖建華 可與家人、企業聯繫
- 回應林濁水沈富雄》陳建仁籲提年改具體可行方案
- 川普新政 高碩泰盼強化台美經貿關係
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉登加里山迷路 去年救援11起
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分