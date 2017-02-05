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〈北部〉苑裡農地重劃區 去年車禍逾300件

2017-02-05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里農地，經過重劃後區內農路為棋盤式規劃，景觀雖整齊、清爽，但交叉路口缺乏交通號誌，造成車禍頻傳；警方統計，去年交通事故超過三百件、平均幾近每天發生一起，共造成五人死亡，地方對此憂心忡忡，盼相關單位協助改善。

警方在8路口 設置警告標誌

轄區通霄警分局表示，分局交通組及社苓派出所先前與地方民眾現勘，認為在路口前設置「ＬＥＤ警告標誌」，應該可以達到提醒用路人放慢行車效果，透過社苓里長王錫章發文，請議員劉秋東向縣府爭取一百萬經費建置。

警分局指出，目前先設置的路口包括苗四十七線與社柑三路、田中三路與田中六路、田中三路與苗四十七線、田心七路與苗四十七線、田心七路與田心十六路、社柑三路與田中六路等八個路口，總計十六面雙向警告標誌，盼能發揮效果。

地方表示，社苓、田心等里農地經重劃後，農路呈現棋盤式設計、筆直寬長，但長年車禍頻傳，常聽到車禍碰撞聲和救護車鳴笛聲，讓人膽顫心驚，也憂心行車安全。

警方統計，去年農地重劃區內交通事故超過三百件，一般車損車禍有一百四十九件、有人受傷的二百零二件，有五人死亡。

警方表示，重劃區道路設計確實都是直線，並相互垂直交叉，而農路通常無法設置交通號誌，用路人較難辨識道路狀況，尤其入夜或天候不佳等視線不良的情況下，區內的交通安全狀況更為嚴峻。

警方分析，路口車禍多為行經路口未減速、禮讓導致，呼籲用路人通過路口時，減速、觀察後再通過。

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  • 苑裡鎮農地重劃區車禍多，去年發生超過300件交通事故，目前設置警告標誌希望能降低發生率。（記者蔡政珉翻攝）

    苑裡鎮農地重劃區車禍多，去年發生超過300件交通事故，目前設置警告標誌希望能降低發生率。（記者蔡政珉翻攝）

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