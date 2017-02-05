〈北部〉峨眉行銷桶柑 展大型重機示招人氣

2017-02-05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉桶柑節產業活動，昨起一連兩天在台三線外環道八十六．五公里處登場，有烤桶柑野餐佈置賽等，還結合大型重型機車展示，桶柑評鑑則由吳桂月奪得桶柑王；今天還有桶柑促銷，可把握機會來峨眉走春。

新竹縣桶柑產量位居全國之冠，以峨眉鄉為主要產區，峨眉鄉長江寧增表示，今年氣候暖化，較晚入冬，桶柑成熟期較晚但不影響品質。

昨天評鑑選出桶柑王吳桂月，並安排桶柑盃神射手、烤桶柑野餐佈置賽、觀光採桔列車一日遊、彩繪陶瓷ＤＩＹ、稻草ＤＩＹ、桶柑豆花免費品嚐等活動。縣長邱鏡淳到場同樂，呼籲民眾多採購柑桔。

峨眉鄉農會表示，台三線是許多重機騎士愛好的騎乘路線，今年活動結合重機展示，邀請車友與辣妹行銷峨眉桶柑。

寶山鄉農會昨天也舉辦桶柑品質評鑑與農民節慶祝活動，寶山鄉長邱坤桶說，寶山柑桔種類繁多，有椪柑、桶柑、帝王柑、海梨柑、美人柑、三寶柑等約十八個品種，提供民眾選擇。聯電榮譽副董事長宣明智也現身推薦寶山柑桔。

寶山鄉農會昨天評鑑選出桶柑王劉瑞漢，由縣長邱鏡淳頒獎、表揚傑出農民、一○五年椪柑特等獎得主劉鏡清與傑出婦女、一○五年甜筍王鍾秀群（由女兒、辭掉園區工作回家務農的江佩芳代表受獎）以及致力於橄欖產業開發的傑出青年農民余振華。