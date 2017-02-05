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〈北部〉湖口百年行春宴 萬人享客家美食

2017-02-05

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉傳承近百年歷史的行春宴—食福文化祭，昨天在百年老廟三元宮後方的客家文化廣場熱鬧登場，吸引近萬人共享客家美食；行政院發言人徐國勇代表總統蔡英文和行政院長林全，到場頒贈「厚澤廣衍」匾額給三元宮，與鄉親一同感受客庄習俗的熱情。

徐國勇代總統及林揆 贈匾三元宮

新竹縣縣定古蹟湖口三元宮管理委員會主委羅美搖表示，「行春宴」以三元宮為祭祀中心，每年由湖鏡、湖南、湖口、長安、長嶺與羊喜窩等五村六庄輪流舉辦，時間是每年大年初六迎回媽祖後的第一個週末假日，於輪值的村庄舉辦，提供迎神遊庄的隨車人員充飢及招待遠道來客，是定期祭祀後的郊野盛宴。

昨天上午七點起，羅美搖領軍，率陣頭、花車在五村六庄遶境祈福；到了近午，湖口鄉長林志華、代表會主席巫光生與地方人士，自天主堂挑擔到客家文化廣場。大批民眾聚集在廣場，等待媽祖神轎遶境返回，再由林志華等人倒數後開動，現場萬頭鑽動。

徐國勇、台灣省諮議會諮議長鄭永金等人也出席行春宴活動，祝福鄉親新春愉快！徐國勇說，此行是蔡總統和林院長特別指派，除肯定湖口傳承行春宴的客家習俗，也代為贈匾給三元宮，由羅美搖代表接受。林志華昨也頒贈「澤厚民豐」匾額給三元宮。

今年的行春宴佳餚是由湖鏡村家戶準備，有炒米粉、蔬菜餅、煎魚、麻糬、年糕、蘿蔔糕、福菜湯和多樣青菜等。同時在廣場舞台安排街舞、佛拉明哥、親子律動等舞蹈演出和特技表演，下午在湖口老街則有創意踩街活動。

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  • 行政院發言人徐國勇（前排左四）昨天受總統蔡英文和行政院長林全委託，到場頒贈「厚澤廣衍」匾額給湖口三元宮。（記者廖雪茹攝）

    行政院發言人徐國勇（前排左四）昨天受總統蔡英文和行政院長林全委託，到場頒贈「厚澤廣衍」匾額給湖口三元宮。（記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣湖口鄉行春宴—食福文化祭，昨天在湖口三元宮後方的客家文化廣場登場，吸引近萬人共享客家美食。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣湖口鄉行春宴—食福文化祭，昨天在湖口三元宮後方的客家文化廣場登場，吸引近萬人共享客家美食。（記者廖雪茹攝）

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