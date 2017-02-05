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〈北部〉桃市長：地景藝術節 未來移富岡

2017-02-05

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕桃園市長鄭文燦昨天前往楊梅三湖三元宮參香，並發送福袋祝福市民新春愉快。他表示，配合「台鐵富岡車輛基地建設計畫」，市府將設立富岡地景藝術園區，未來可成為地景藝術節的舉辦場地之一。

鄭文燦昨天走訪新屋、楊梅、大園、大溪、龍潭區的七座廟宇參香，祈求神明保佑桃園市運昌隆、市民健康平安。他強調，市府會積極推動各區的建設，讓所有建設都如期如質地完成。

針對楊梅富岡地區，鄭文燦表示希望能打造成為樂活園區，他說，台鐵規劃斥資五十三億元整建「富岡車輛基地」，市府將申請其中一％、約五千三百萬元經費，再自行編列兩千七百萬元，以八千萬元來推動「富岡地景藝術園區」計畫。

鄭文燦說，屆時從富岡車站經富岡老街到富岡車輛基地，將設置十一座裝置藝術串聯成景點，富岡地景藝術園區啟用後，將是極佳的新景點，市府也會將桃園地景藝術節移師到此地舉辦，帶動富岡地區的觀光發展。

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  • 桃園市長鄭文燦（中）到楊梅三湖三元宮參香。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（中）到楊梅三湖三元宮參香。（記者周敏鴻攝）

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