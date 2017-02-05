〈北部〉機捷團體試乘 民眾可組團報名

2017-02-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司董事長劉坤億昨天表示，機場捷運從二日起至十五日接受團體試乘，廣發邀請函歡迎中央機關、各地縣市政府、鄉鎮區公所、議會人員試乘，即起有興趣參加試乘的民眾也可向當地公所、議員洽詢，或洽桃捷公司客服電話：286-8789。

40人為一團 7路線供選擇

團體試乘時間為上午八點至下午四點，除邀請政府團體，也邀請交通運輸軌道同業及與捷運相關團體試乘，試乘團體僅限定於A1台北站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站及A21環北站等六個車站進出，桃捷公司規劃七個路線行程供試乘團體選擇，每團均安排一名導覽人員引導參觀，民眾報名試乘以四十人為一團，提出一名領隊代表聯絡人。

此外，十六日起至三月一日開放民眾自由試乘，試乘時間也是上午八點至下午四點，民眾可至全線廿一個捷運站現場抽取號碼牌排隊，憑號碼牌可免費進出各站，試乘期間各站發放號碼牌的時間為上午七點四十分、九點四十分、十一點四十分及下午一點四十分，每日總人數限二萬人，但可依各站人數彈性分配調整，試乘期間，桃園國際機場公司也同步提供預辦登機、行李託運服務。

影片配樂挨批 桃捷稱拒罐頭行銷

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園大眾捷運公司二月一日機場捷運試營運前一天，搶先在臉書推出沿途路程影片，但影片配樂遭網友批評不夠專業，質疑是為了省錢而使用員工的音樂半成品。桃捷公司昨天回應說，原意是希望以員工的創意展現親切精神，而非採速成、花錢堆積卻缺乏特色的罐頭式商業行銷。

對於試乘民眾反映機捷略顯搖晃，桃捷公司解釋說，機捷的系統是由電腦號誌系統全自動控制，行駛起步或加減速皆經檢測計算設定，符合安全且經長期科學驗證，會再持續蒐集乘客感受、彙整資料，逐步調整數據改善。