〈北部〉桃市府推零撲殺配套 民團籲落實

2017-02-05

〔記者陳昀／桃園報導〕流浪動物零撲殺政策昨天上路，市長鄭文燦在臉書提出多項配套，包括規劃成立「動物管制隊」落實分級捕捉、籌組「動物保護諮詢委員會」廣納意見，以及棄養收費等。對此，桃園市動物保護協會秘書長劉盈如表示，很多措施鄭文燦已經喊了許久，卻未見落實，希望不要再淪為口號。

鄭文燦透過臉書感性寫道：「零撲殺只是一個起點，但是，這是落實法律規定、實現動物友善城市，以及告慰動保園區簡園長必要的基礎。」

規劃分級捕捉等措施

他表示，市府將推動多項配套，藉由軟硬體升級、觀念推廣、教育扎根等方針，讓動保制度趨於完善，除了現有的犬貓絕育三合一、落實寵物植晶片、精準捕捉分級等，今年將新增推動「桃樂動物友善城市專案」，以社區或里為單位推動動保教育，讓更多市民加入志工行列。

鄭文燦指出，市府擴建新屋動保園區房舍，明年五月完工後，預計能提升兩倍、達一千一百隻犬貓收容量，也計畫修訂管理規範、收取棄養費用，也規劃招募四十五名隊員成立「動物管制隊」、推動精準捕捉分級，籌組「動物保護諮詢委員會」廣納各界意見，並加強取締非法繁殖場，至少每年稽核一次、每兩年評鑑一次。

民團盼勿又淪為口號

劉盈如表示，鄭文燦的願景很動人，但很多措施已經提出一段時間了，卻未積極落實，像是動物保護諮詢委員會早於去年七月就擬定設置要點，但至今仍無動靜，而市府教育局的動保巡迴教育，也缺乏規劃和持續性，只是帶著狗到各校為小朋友上課一次，似乎流於宣傳花招。

劉盈如說，新屋動保園區現收容四百多隻流浪犬貓、近乎爆滿，從源頭來看，棄養量並未減少。她說，民間團體都很樂意協助市府，讓動保觀念在社區與學校扎根，可惜市府的態度有點保守，一直沒有與民團聯繫合作。

議員促改變民眾觀念

市議員范綱祥表示，落實零撲殺之餘，要改變的是民眾飼養動物的觀念，希望提高棄養罰則，並加嚴飼養規定，對於異常繁殖的情形，更要加強取締，否則只是掩耳盜鈴，很難真正解決問題。