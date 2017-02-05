〈中部〉百年來首度清淤 日月湖「樂」浪漫

2017-02-05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要讓台中公園湖心亭恢復往日風華，建設局去年十月起進行台中公園日月湖百年來首度清淤整治工程，今年元月初完工，建設局四日傍晚舉辦音樂會，市長林佳龍與妻子廖婉如在「月亮代表我的心」的音樂聲中，划船進入湖心亭，浪漫極了。

封閉式的日月湖已開闢百年，過去水源主要來自天然降雨雨水及地下水，以日月湖總水量一萬八千噸估計，循環一次需耗時九百天。

也因為補注水量有限、淤泥多年未清理，加上魚、烏龜、鴨子及鴿子等生物產生的大量排泄物，導致水質嚴重優養化，湖水汙濁且散發異味。

建設局為了讓日月湖此一台中人記憶的美麗湖水重生，去年十月首度進行大規模的清淤工作，並自旱溪引進四千噸的活水，另在干城公園附近設礫間過濾場，及設置「水撲滿」與抽水井，讓日月湖的水五天就可更換一次，永遠保持清澈。

清淤共清理出四七○六立方公尺淤泥，因為含有機質，目前已放置在水湳經貿園區的中央公園，未來將作為植栽使用。

整個工程於今年一月三日完成，提早二個月完工，讓民眾農曆春節就可在日月湖划船，而湖心亭也重新出現在市民眼中。

為讓民眾瞭解日月湖已改變，建設局昨在湖心亭舉行日月湖音樂會，市長林佳龍與夫人廖婉如一起划船上湖心亭，重現早年戀人們約會的場景。

林佳龍表示，台中市的地標湖心亭，再度出現在市民眼中，市民可以再度親近它，而且看到的是清澈的湖水，還有魚兒在悠游，他歡迎市民一同前來，尤其是久離台中的異鄉遊子，回台中記得要到湖心亭走走。