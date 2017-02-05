〈中部〉九校選修課程 各具特色
2017-02-05
〔記者黃鐘山／台中報導〕九所市立高中符應一○七課綱中「自發、互動、共好」的理念，成立Super Nine策略聯盟，並以台中市高中課程發展工作圈的規模，整合各校課程研發能量，開辦「優遊臺中學跨校選修課程」，各校也都推出各具特色的課程內容。
惠文高中「天文探索」課程，以獨有的天文台，推出惠文邀月天文探索課程，介紹天文觀測、望遠鏡操作、光譜觀測，帶領學生探索宇宙的奧妙。
忠明高中「科博創客」課程，結合好鄰居科博館開設兩門有趣的科學實作課程「垂直風洞」和「又快又給力的車子」。
東山高中「大坑觀光產業變遷」課程，分為兩大面向：技能方面，指導學生羅盤傾斜儀的使用方法；學術方面，則是觀察觀光產業的變遷。
西苑高中「西屯老街采風」課程，走訪張廖家廟、西大墩老街，透過戶外實境解密尋寶，讓學生一睹西屯老街采風，探索舊市區。
長億高中「探索冒險超越與體驗」課程，包括攀岩等探索冒險體驗活動，藉由課程中所帶來的風險壓力轉換成「優壓力」，讓學生超越自我並學以致用。
大里高中「中區時空小旅行」課程，透過戶外實境解密尋寶的方式，讓孩子實際探索理解舊市區。
后綜高中「蘭花切片與顯微攝影」課程，透過蘭花圖片、直接觀察、解剖和顯微攝影，讓學生認識蘭花生態。
新社高中「花海賞花與新社文史踏查」課程，大甲溪新社河階台地導覽、新社開發史介紹、白冷圳探究，並介紹當地產業發展。
中港高中「台灣大道特色課程—三十公分看世界」，引導學生利用隨手可得的攝影器材，觀察記錄生活周遭、表達自己與環境的關係。
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