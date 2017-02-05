〈中部〉高中首創跨校選修 高空、天文探索最夯
〔記者黃鐘山／台中報導〕教育局本學年首創全國跨校選修課程，推出「優遊臺中學跨校選修」，串聯全市九所市立高中依各校特色在週六開出九門特色走讀課程。其中，長億高中「探索冒險超越與體驗」、惠文高中「天文探索」、忠明高中「科博創客」最受學子青睞。
這九所高中上學期首度打破校際界線，端出特色課程，攜手推出首創全國的跨校選修課程，九校資源共享，免費讓學生跨校自由多元選課，學生可以山海屯趴趴走跨校交流共學。每門課三小時，參與時數累計逾六門課、十八小時，教育局還頒予結業證明。
原定一班招收卅人，總共招收二百七十人，結果有二九五人次報名。其中，長億高中「探索冒險超越與體驗」、惠文高中「天文探索」各有四十人次，忠明高中「科博創客」卅七人次，西苑高中「西屯老街采風」卅五人次，大里高中「中區時空小旅行」卅四人次。
東山高中張育銓同學說，長億高中攀岩課程讓人驚豔，三樓高的岩層挑戰自我，更要靠團隊合作才能達標，學校裡就有高空探索教育場地，留下深刻印象。
中港高中學生吳奕辰說，參加新社高中花海賞花課程、文史踏查及走訪河階、白冷圳及觀看菇類、咖啡產業發展，受益良多，尤其是經過實地探訪，對新社的人文風情有了更深的印象。
長億高中「探索冒險超越與體驗」每學期招收卅名學生，開設二年多以來每學期滿額。教務主任李文石說，目前已將開發出的一百項課程內容編寫成冊，作為教學及師資培養參考；而配合課程設置的探索教育場地，更展現學校自創教材、跨領域師資結合成果。
教育局長彭富源表示，全力支持各校發展課程，藉由前瞻性規劃，提供學生最優質的教育。未來這些跨校課程將可折抵畢業學分，原國立高中職改隸後，也能在現有的整合機制下，迅速融入本市教育體系，資源共享，一起為本市的教育做出積極的貢獻。
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