〈中部〉王功福海媽作東 請南北12媽「喝春酒」

2017-02-05

〔記者陳冠備／芳苑報導〕媽祖也要喝春酒？昨天大年初八，彰化縣王功福海宮有十二尊媽祖神尊蒞臨，祂們與主人「福海媽」團坐一桌，桌面上不供香，而是擺上碗筷、紙巾與一道道美食佳餚，畫面超新奇，吸引不少香客圍觀拍照。福海宮表示，那是媽祖姊妹們在聯誼，因為平時各廟務繁忙，趁新春期間，邀請姊妹廟前來團聚，熱鬧「喝春酒」啦！

恭迎新春，彰化王功福海宮媽祖廟昨日舉行媽祖聯誼會，邀請新北市板橋慈惠宮、嘉義縣天玄宮、朴子配天宮、雲林縣社口福天宮、吳厝朝興宮、虎尾福安宮、西螺廣福宮、斗南順安宮、南投縣慈善宮以及彰化鹿港台灣護聖宮、新祖宮及埤頭合興宮媽祖神尊們齊聚一堂。

福海宮主委林益模表示，今年是第二度舉辦媽祖新春聯誼，原本只是十間姊妹廟團聚，今年新邀請鹿港台灣護聖宮、新祖宮與板橋慈惠宮加入。林益模也說，供奉媽祖的美食以素食製作，共十三道佳餚，希望媽祖們吃得開心。

台灣護聖宮主委林肇睢表示，很榮幸能加入這次姊妹會，獨樂樂不如眾樂樂，十三間媽祖廟的工作人員一起用創意迎新春、喝春酒，讓這場盛會更加受到重視，也讓宗教信仰得以傳承。