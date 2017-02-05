〈中部〉千年茄苳樹王再現 12藝術家勾勒風采

2017-02-05

〔記者佟振國／埔里報導〕位於私人土地、已封閉多年的南投縣埔里鎮南安路約一千二百歲的「茄苳樹王公」，民眾始終無法一窺全貌，愛樹的民宿業者吳宗憲特別買下旁邊的房子及樹前空地，完成現地改善後，最近正式開放民眾參觀，讓樹王公重回民眾懷抱，集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」昨也首度到場寫生，記錄千年茄苳樹王公的風采。

埔里鎮南安路的茄苳樹高十七公尺、直徑三九二公分，周圍長十二．三公尺，需九名成人才能合抱。民國七十四年經台大農學院鑽取樣本木條實測，推定樹齡約一二二九年，應是全台平地樹齡最大的茄苳樹，相隔卅二年後，今年茄苳樹已有一二六一歲，被居民奉為「茄冬樹王公」，多年來立廟祭拜，香火鼎盛。

由於茄苳樹王公位在私有地，縣府列為珍貴老樹，但受限產權，管理維護不易，多年來老樹周邊圍起設施，鄉親只能遠看樹冠，無法一窺全貌，老樹健康狀況也讓許多愛樹人掛心。去年八月在魚池鄉經營民宿的業者吳宗憲，買下老樹旁的房子與涵蓋樹前空地，經拆除原有停車棚架與部分人工鋪面後，最近正式開放參觀，讓老樹重回眾人懷抱。

包括黃義永、孫少英、陳光明、沈政瑩、許民盛、李淑玲、戴秀娥、葉春光、饒淑英、陳美蓉、黃聿瑩、鄧文淵等大埔里地區的藝術家，昨日也以水彩、素描、油畫等方式，呈現千年老樹風采。

吳宗憲指出，老樹有許多寄生植物，樹幹也有空洞與腐蝕，希望透過各界力量讓老樹獲得更好的照顧，是他最樂見的事。