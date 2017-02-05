〈中部〉21年義賣66萬個 鼓仔燈點亮求學夢
2017-02-05
愛心商人李世湧發起 去年捐家扶151萬
〔記者劉曉欣／彰化報導〕太感人！連續二十一年的「鼓仔燈」義賣，迄今共賣出六十六萬個。彰化家扶中心表示，這是由愛心商人李世湧所發起的義賣，去年義賣五萬個，扣除成本後義賣所得約一百五十一萬餘元，全數捐給彰化家扶中心，幫助家扶兒上學圓夢！
彰化家扶中心主任王震光表示，「鼓仔燈」義賣是由彰化家扶兒少保委員會輔導主委李世湧所發起，李世湧經商有成，二十一年前的元宵節，他心想「何不來辦鼓仔燈義賣」，自掏腰包購買「鼓仔燈」，透過人脈發動義賣，扣除成本後再捐給家扶作助學金。
家扶兒、社工加入 彰縣26地同步
李世湧以往均採購三萬個「鼓仔燈」，發動全家義賣，讓彰化家扶人深受感動，一○二年開始，彰化家扶社工與家扶兒自動加入義賣行列，三萬個「鼓仔燈」馬上賣光光，隔年追加到五萬個，去年仍然熱賣，今年也是進貨五萬個，傳統鼓仔燈每個十元、造型鼓仔燈每個五十元。
王震光表示，今年鼓仔燈義賣從昨天起跑，並擴大到全彰化縣二十六個據點同步開賣，希望能在不景氣中，再次把五萬個「鼓仔燈」賣光光；義賣過程中，常出現感人的畫面，有父母帶著小孩一起來買「鼓仔燈」，都是直接付款說「不必找錢」，讓「鼓仔燈」義賣看到人間最暖的愛心！
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