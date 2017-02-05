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〈中部〉官網出包 總統府認錯更新

2017-02-05

〔記者林宜樟、蘇芳禾／綜合報導〕日前有民眾在查詢資料時，發現中華民國總統府網站出包，疑似舊資料未更新，中華民國簡介中「政府組織」的「地方政府」，現況已改為十四個縣轄市、卅八個鎮，總統府網站資料卻是十二個縣轄市、四十個鎮，連英文版都是錯誤資料，民眾批評「連網頁更新都懶」，貽笑國際。

對此，總統府回應，由於新政府上任後並未有相關地方政府組織的調整，沒有特別注意到原來的錯誤，感謝網友指正，網站內容已經修正。府方也會進行檢討。

台灣各地近年從鎮改制為縣轄市的是彰化縣員林市在前年八月八日改制，苗栗縣頭份市於前年十月五日改制；行政院國情簡介及內政部民政司網站中，早已更新為「十四個縣轄市、三十八個鎮」，但總統府網站仍是舊資料「十二個縣轄市、四十個鎮」。

陳姓民眾說，總統府網站維護及製作，應該用最嚴謹態度來製作，員林市、頭份市兩個縣轄市都已改制一年以上，歷經前總統馬英九及總統蔡英文，總統府官方網站卻未更新，若外國旅客使用英文版查詢發現有錯誤，會鬧成笑話，網路時代希望總統府管理單位能修正錯誤。

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  • 總統府官網上的政府組織中，仍寫40鎮、12縣轄市。（取自總統府官網，記者林宜樟翻攝）

    總統府官網上的政府組織中，仍寫40鎮、12縣轄市。（取自總統府官網，記者林宜樟翻攝）

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