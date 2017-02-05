〈中部〉國道三號古坑交流道霧煞煞 警所成問路站
2017-02-05
〔記者黃淑莉／古坑報導〕國道三古坑交流道因採分離式設計，加上標示不清，通車後首遇春節連續假期，有許多遊客、返鄉民眾下錯交流道，轄區古坑、東和派出所成了問路站，員警特別繪製簡易地圖讓民眾按圖索驥。
國道三古坑交流道去年四月開放通車，因採分離式設計，北向匝道位在縣道一四九甲線，為北上入口、南下出口；南向匝道位在縣道一五八甲線，為南下入口、北上出口，加上北向南下出口匝道與台七十八線快速道路共同車道，及國道上標示不清，通車後常有駕駛下錯匝道或是找不到南下、北上匝道。
不僅外地遊客霧煞煞，附近民眾也常因發生從國道三要接台七十八線東西向卻下錯匝道，幸好對平面路況熟悉，繞道從台七十八線斗六匝道上快速道路，但外地遊客常因找不到路，在附近東和市區街道迷路。
東和派出所員警表示，春節連續假期許多返鄉民眾、遊客因為下錯交流道迷路，到派出所問路；還有要南下、北上的駕駛開到匝道口才發現走錯，進退不得。
由於問路的人實在太多，口頭指引還是讓外地遊客霧煞煞，警員張書銘利用電腦繪圖繪製一張簡易地圖，根據地圖向問路人說明，再將地圖送給駕駛當導航，讓遊客直呼貼心。
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