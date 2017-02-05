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〈中部〉梅山太平村變電箱 變花燈裝置藝術

2017-02-05

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉太平村活動中心廣場有排高壓變電箱，與當地景觀扞格不入，社區委請藝術家王文志團隊結合社區藝術家，以花卉、植物等造型進行裝飾，搭配七彩光雕點綴，將於今天傍晚五點與大坪（太平村舊稱）故事館、姑婆芋打造的沙蘿亭，同步點燈啟用。

太平村長嚴清雅表示，活動中心前的台電高壓變電箱，原規劃以懷舊風格的鐵雕格子窗隱蔽方正、冰冷的箱體，團隊檢視後「覺得少了什麼」，經與村民討論後，決定雕塑當地植物山茶花、風鈴花（燈籠花）裝飾於窗上。

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  • 嘉縣梅山鄉太平村活動中心前的台電高壓變電箱，經裝飾彩繪呈現另類柔和美感。（記者曾迺強攝）

    嘉縣梅山鄉太平村活動中心前的台電高壓變電箱，經裝飾彩繪呈現另類柔和美感。（記者曾迺強攝）

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