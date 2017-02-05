〈中部〉台灣燈會 雲林上萬志工迎賓
2017-02-05
〔記者詹士弘／雲林報導〕二○一七台灣燈會在雲林即將點燈，預計有千萬人次前來雲林賞燈，為了讓各地來的遊客賓至如歸，雲林縣府共召募上萬名志工投入服務工作，昨天舉辦志工誓師大會，志工大隊長林金陽與與會志工齊喊「我們準備好了，歡迎來賞燈遊雲林。」
縣長李進勇表示，虎尾主燈區及北港燈區面積超過五十公頃，預估帶來一千萬人次以上遊客，原本估算需要八千名志工，但在鄉親、縣內各團體、社區及各級學校熱情響應下，報名志工衝破一萬人，是歷年燈會之最，相當振奮人心，相信一定能眾「志」成城，讓賞燈旅客獲得最好的招待。
林金陽表示，雲林人最有人情味，相信志工的熱心、熱情及熱忱，一定能感動所有遊客，讓溫韾滿燈會，來各地的志工有緣聚在一起，團結合作最有力，一定讓各地來的佳客賓至如歸。
副縣長丁彥哲表示，此次燈會志工共分為十四組，各組志工都參與通識及專業培訓課程，相信在志工幹部協助領導及各志工秉持服務熱誠下，能讓遊客們能充分感受「友善大地、燈會原鄉、多元文化融合」的熱情。
斗六燈會 延長至十九日
主打小而美的斗六燈會，雖然無緣成為台灣燈會的第三燈區，但在斗六各寺廟、企業及團體支持下，提前在農曆年前自力點燈，給斗六市帶來年節氣氛，以往燈會在元宵節過後就結束，今年因台灣燈會在雲林舉行，民眾希望維持燈會的氣氛，斗六市公所也特別將燈會期間延長至十九日，與台灣燈會一起亮燈。
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