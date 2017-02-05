| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉站前嘉縣公車候車站亭 今晚熄燈

2017-02-05

網友現場塗鴉 告別回憶

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕營運逾半世紀的嘉義火車站前嘉義縣公車候車站亭，配合嘉義市政府整建站前西側廣場，預計明日起架起圍籬進行拆除，網友日前在臉書發起「嘉義公車票亭，停車邁造！」搶救活動，眼看訴求保留無望，昨天舉辦「再繪吧！記憶中的嘉義公車亭」，號召民眾一起來塗鴉彩繪，用線條畫出心情，告別候車站亭。

縣公車處長吳金對表示，縣公車候車站亭興建於民國五十年，建築結構已超過廿五年的耐用年限，在市府十四日進行西側廣場整頓工程施工前，會配合於八日或九日自行雇工拆除；今天最後一天營運，晚間近十點發出最後班車後，就正式吹熄燈號，各路線班車從大雅路總站發出後，不再駛進火車站候車站亭，籲請旅客改至沿線各招呼站上下車。

二戰後現代主義建築將拆

昨天下午，一群訴求保留候車站亭的民眾約四、五十人，包含學生、上班族、親子等，帶著不捨心情參與活動，眾人拿粉筆在地上塗鴉，大人透過彩繪分享記憶中的美好時光，有小女孩畫出對廣場未來的想望，現場透過專人導覽與交流，眾人一同見證候車站亭陪伴著嘉義的發展，走過滄桑歲月。

活動發起人之一的呂權豪說，嘉義縣公車候車站亭係二次大戰後現代主義流行時期建築，並因應公車出入站，設計呈現橢圓形、底層挑空成為半開放的等候空間，也是往來嘉義間旅客的重要集體記憶場域；市府文化局起初以文資評估鑑定無文化資產保存價值，但在地人不捨，在網路號召一人一信連署提報文化局，希望進行文資審查，讓候車站亭能夠保留。

文資審查結果 明天出爐

文化局文化資產科長林朝基說，文資審查委員前天已現勘候車站亭，隨後召開會議，開放給提報保留者與會表達意見，審查結果明天出爐，若委員們決議「不具價值、不列冊追蹤」，那就要按照程序辦理拆除。

網友陳力七說，或許在很多人心中，候車站亭並非歷史建築，卻是嘉義人記憶裡的一部分，感謝它陪伴嘉義人走過五十六個年頭，也算功成身退。建築師陳世岸則在臉書成立「嘉義人文之友」粉絲團，號召網友從上個月起為候車站亭拍照，總共二百一十一張照片，發表在粉絲團與網友分享。

廣告
  • 網友昨舉辦「再繪吧！記憶中的嘉義公車亭」活動，一名小女孩畫出她對廣場未來的想望。（記者丁偉杰攝）

    網友昨舉辦「再繪吧！記憶中的嘉義公車亭」活動，一名小女孩畫出她對廣場未來的想望。（記者丁偉杰攝）

  • 網友昨舉辦「再繪吧！記憶中的嘉義公車亭」活動，告別矗立逾半世紀的候車站亭。（記者丁偉杰攝）

    網友昨舉辦「再繪吧！記憶中的嘉義公車亭」活動，告別矗立逾半世紀的候車站亭。（記者丁偉杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
官網出包 總統府認錯更新

日前有民眾在查詢資料時，發現中華民國總統府網站出包，疑似舊資料未更新，中華民國簡介中「政府組織」的「地方政府」，現況已改為十四個縣轄市、卅八…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
免烤！檸檬米蛋塔
超好吃！蔬菜雞腿捲
歐式奶油洋蔥濃湯
奇異果可以帶皮吃？
轉寄

標題：〈中部〉站前嘉縣公車候車站亭 今晚熄燈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月5日‧星期日‧丁酉年正月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.