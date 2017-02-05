〈中部〉站前嘉縣公車候車站亭 今晚熄燈
網友現場塗鴉 告別回憶
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕營運逾半世紀的嘉義火車站前嘉義縣公車候車站亭，配合嘉義市政府整建站前西側廣場，預計明日起架起圍籬進行拆除，網友日前在臉書發起「嘉義公車票亭，停車邁造！」搶救活動，眼看訴求保留無望，昨天舉辦「再繪吧！記憶中的嘉義公車亭」，號召民眾一起來塗鴉彩繪，用線條畫出心情，告別候車站亭。
縣公車處長吳金對表示，縣公車候車站亭興建於民國五十年，建築結構已超過廿五年的耐用年限，在市府十四日進行西側廣場整頓工程施工前，會配合於八日或九日自行雇工拆除；今天最後一天營運，晚間近十點發出最後班車後，就正式吹熄燈號，各路線班車從大雅路總站發出後，不再駛進火車站候車站亭，籲請旅客改至沿線各招呼站上下車。
二戰後現代主義建築將拆
昨天下午，一群訴求保留候車站亭的民眾約四、五十人，包含學生、上班族、親子等，帶著不捨心情參與活動，眾人拿粉筆在地上塗鴉，大人透過彩繪分享記憶中的美好時光，有小女孩畫出對廣場未來的想望，現場透過專人導覽與交流，眾人一同見證候車站亭陪伴著嘉義的發展，走過滄桑歲月。
活動發起人之一的呂權豪說，嘉義縣公車候車站亭係二次大戰後現代主義流行時期建築，並因應公車出入站，設計呈現橢圓形、底層挑空成為半開放的等候空間，也是往來嘉義間旅客的重要集體記憶場域；市府文化局起初以文資評估鑑定無文化資產保存價值，但在地人不捨，在網路號召一人一信連署提報文化局，希望進行文資審查，讓候車站亭能夠保留。
文資審查結果 明天出爐
文化局文化資產科長林朝基說，文資審查委員前天已現勘候車站亭，隨後召開會議，開放給提報保留者與會表達意見，審查結果明天出爐，若委員們決議「不具價值、不列冊追蹤」，那就要按照程序辦理拆除。
網友陳力七說，或許在很多人心中，候車站亭並非歷史建築，卻是嘉義人記憶裡的一部分，感謝它陪伴嘉義人走過五十六個年頭，也算功成身退。建築師陳世岸則在臉書成立「嘉義人文之友」粉絲團，號召網友從上個月起為候車站亭拍照，總共二百一十一張照片，發表在粉絲團與網友分享。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
日前有民眾在查詢資料時，發現中華民國總統府網站出包，疑似舊資料未更新，中華民國簡介中「政府組織」的「地方政府」，現況已改為十四個縣轄市、卅八…
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 赴中當心 男染H7N9昏迷
- 2/4大福彩頭獎摃龜
- 徒手拔穿胸鋼筋？竟是獵槍射傷
- 阿妹未來小叔 狂操戰鬥肌 不敢出賣老哥
- 姊妹「詹」是厲害 逆轉中國今拚后
- 大賀兄弟討好快樂寶拉 夜市狂射
- 焦點評論》兩個內舉
- 賞花燈碎玻璃卻從天而降 學生肇禍兩人送醫
- 獨家》養母狠心推火坑 養女獲判免扶養
- 利比亞海岸防衛隊攔截1131非法移民
- 《健康聚寶盆》老來常社交活動 可延緩機能退化
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 花蓮鋼筋刺穿胸案逆轉 原來是被獵槍所傷
- 自由廣場》科技部需要科學精神
- 新人新政／勞動部長林美珠 為國家捨小我願跳火坑
- 大支發饒舌英雄帖-熱狗 玖壹壹南北尬球
- 主題日魔咒輪金酒 台銀止9連敗
- 持續性夜咳 檢查有無肺積水
- HBL今起戰7天 拚登小巨蛋
- 謝哲青瘋扭蛋 貞子亂鬥伽椰子最Q
- 《中英對照讀新聞》Problems abound as ’Pokemon Go’ craze grips Korea 「精靈寶可夢Go」風靡南韓致問題叢生
- 〈徵文大拼盤〉Line之害群之馬
- 姚明球衣退役 火箭毀他心願
- 陳冠宇隨羅德春訓 經典用球不離手
- 台塑石化︰週一汽、柴油調漲0.1元
- 邰正宵拙手做早餐 最愛這道菜
- 新人新政／衛福部長陳時中 善用力量發揮最高功能
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tour bus crash hurts 22, mostly Chinese tourists
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- 嚇!鐵捲門鎖喉 29歲男仰躺亡
- 人生作業簿 失憶之痛
- 啟示錄 你的名字是？
- 林明禎大馬穿旗袍性感走春
- 新戰機籌獲困難 軍方擬增飛彈補強
- 神話19年感情不墜 解扣擦邊敏感帶
- 「被失蹤」肖建華 可與家人、企業聯繫
- 回應林濁水沈富雄》陳建仁籲提年改具體可行方案
- 川普新政 高碩泰盼強化台美經貿關係
標題：〈中部〉站前嘉縣公車候車站亭 今晚熄燈
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email