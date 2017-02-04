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〈南部〉東山北勢寮舊鐵道 4替代役助重生

2017-02-04

變身鐵路花廊 居民休閒去處

〔記者劉婉君／台南報導〕全台唯一！南市將替代役公共行政役與社區營造結合，三年多來，有八十二位社造替代役為十四區進行廿個社造計畫，是全國唯一有社造替代役的縣市；其中，東山區聖賢里北勢寮舊鐵道在四名替代役協助下，變身為鐵路花廊，昨日居民以辦喜事的心情發表成果。

民政局長陳宗彥表示，市府遴選設計、藝術、建築、資訊、宣傳、媒體等專長替代役，與居民共同發想，一起動手做。

陳宗彥指出，社造替代役的第一個計畫是改造善化區鐵支路，而過去市府幫助西港檨林社區培養的在地藺草產業，去年中也投入社造替代役能量；今年農曆年前，協助白河區河東、竹門社區，了解老人共餐的需求、長者的願望及改造共餐空間，昨則發表東山區聖賢社區北勢寮鐵路花廊的改造成果。

東山區公所社造替代役林本立、黃政斌、楊宗祥、黃瀚潁，自去年十月開始，協助東山聖賢社區，將荒廢十多年的北勢寮台糖舊鐵道，改造為總長三百四十公尺的鐵路花廊，使原本雜草叢生的閒置空間，變成居民的休閒場所。

四人表示，營造過程中最困難的，就是將深陷土裡的鐵軌拉出地面，必須隨時保持高度警戒，稍有不慎，就可能被彈起的鐵鍊打到重傷；每天做得很累，一回到宿舍就躺平，但看到很多民眾前往運動，「感覺很爽。」

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  • 東山區公所4名社造替代役發揮專長，協助聖賢社區居民改造北勢寮舊鐵道，成為鐵路花廊。（記者劉婉君攝）

    東山區公所4名社造替代役發揮專長，協助聖賢社區居民改造北勢寮舊鐵道，成為鐵路花廊。（記者劉婉君攝）

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