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〈南部〉大台南走春 車友：真的不錯騎

2017-02-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市民王彥評春節期間和好友從南科火車站租借T-Bike，沿途經樹谷園區、七股、北門等海線，約長征九十公里，分享「台南T-Bike值得推薦」。

王彥評與好友從南科火車站出發，途經樹谷園區—港口—西港—佳里—學甲—北門—南鯤鯓—北門—將軍—七股—安平—奇美博物館，到保安車站還車，再搭火車回南科車站。

他表示，廿八日當天約十二點多租車，晚上八點多還車，慢騎欣賞風景，從北台南一路騎到南台南，「真的不錯騎」，他自己後來挑戰不同路線，騎上東山咖啡公路，車架鋼性也很不錯，租T-Bikex走春，不用人擠人。不過，他也打趣說，他平日有騎單車習慣，若對一般民眾，長騎「可能坐墊會坐到屁股痛」。

另一位台中林姓遊客帶孩子來台南玩，在台南都會公園租借T-Bike繞騎公園，他建議，台南T-Bike新車性能很好，應該在古蹟市區周遭增設站點，最好附近就有停車場。

市議員洪玉鳳表示，台南T-Bike增加外地觀光客旅遊城市深度，值得推廣普及，目前有些民宿也提供單車借用，但對旅遊導覽地圖與路標指示，可再加強宣導，因為外地客對巷路不熟，「邊看路邊騎車」易生危險。

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  • 車友騎乘T-Bike走春，從北台南一路騎到南台南，途經南鯤鯓代天府打卡，直說「真的不錯騎」。（王彥評提供）

    車友騎乘T-Bike走春，從北台南一路騎到南台南，途經南鯤鯓代天府打卡，直說「真的不錯騎」。（王彥評提供）

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