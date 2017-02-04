〈南部〉T-Bike春節超人氣 5月底拚增28站
2017-02-04
市區日周轉率破5次／輛
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike春節「刷」出新紀錄，新增市區十二站周轉率突破五（次／輛），最高達七．一（次／輛），創新紀錄；交通局乘勝追擊，將於五月底前再增廿八個站點，今年全市目標要達成五十個站點，逐漸普及化。
台南T-Bike標榜兼具通勤、遊憩雙重功能，除了去年台南都會公園、南科等十個站點，今年也趕在春節前，於景點及交通場站周邊新增十二處站點，鼓勵大家善用T-Bike騎遊府城。
交通局統計，春節期間，近八千人次租借台南T-Bike，市區十二個站點中，赤崁樓站點租借九○二人次，排名第一，其次為台南都會公園（文華路站）八二六人次、安億停車場站六七三人次。
交通局表示，為了讓所有想借車的遊客和市民都有車可借，三部備載車機動調度車輛，讓工作人員「飛奔」補車補到手軟。
不過，交通局也表示，不能以假日需求量評估平日需求量，單一點巨量化可能造成供需失衡，目前以推廣普及化為首要任務，今年全市目標達五十個站點，目前已設廿二個站點，另廿八個站點趕五月底前完工啟用。
下一波新增站點包括台南火車站前後站、台灣文學館、成大醫院、巴克禮公園、水萍塭公園等處。交通局表示，站點設置以鄰近古蹟景點、停車場與交通節點，還有腹地是否足夠為考量，方便民眾騎乘使用，預期五十站都上線後，周轉率一定會再大幅提升。
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