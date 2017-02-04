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〈南部〉高雄電影館精選》坎城金獎片 六部看個夠

2017-02-04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕法國坎城影展金獎名片，一次看個夠！高雄電影館即日起推出「光影殿堂─坎城影展名片精選」，一次獻映坎城最高榮耀「金棕櫚獎」、「最佳導演獎」《畢業風暴》等六部金獎影片，鍍金堅強陣容，讓影迷高喊部部都想一刷、二刷、三刷。

這次專題影展首推榮獲坎城「金棕櫚獎」的《我是布萊克》，導演肯洛區以質樸電影手法傳遞深刻的人道價值，透過「勞工」視角，帶領觀眾看盡社會制度及勞工資源的不公不義，深刻描述勞工「小蝦米對抗大鯨魚」的現實窘境，劇情真切動人。

坎城「最佳導演獎」《畢業風暴》名導克里斯汀穆基則以綿密的劇情，包裹升學主義vs.作弊犯法，鏡射出羅馬尼亞的社會現實，冷酷又令人大呼過癮，是直沁入心、刻劃家庭關係的深沉體悟之作。

高雄電影館也選映榮獲「最佳男主角獎」的《新居風暴》、「最佳女主角獎」的《私法拘留》，影帝影后精彩演技盡覽；還有坎城「酷兒棕櫚獎」《保持站立》、入選坎城影展午夜放映的《一級危險》。

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