〈南部〉金雞獨立拚奪冠》高苑出征HBL 教局長打氣
2017-02-04
南台灣唯一進八強
〔記者洪定宏／高雄報導〕高苑工商籃球隊將以南台灣唯一代表身分，出征高中籃球甲級聯賽（HBL）準決賽，高雄市教育局長范巽綠到校授旗，並致贈獎勵金加持，還率領隊員擺出雞年應景的「金雞獨立」卡哇伊姿勢，預祝高苑為高雄市奪冠，凱旋歸來！
高苑工商籃球隊陣容堅強，在經驗豐富的總教練田本玉領軍下，這次征戰高中籃球賽事最高殿堂HBL各輪賽事捷報連連，一月中在高雄巨蛋體育館搶得八強賽門票後，全隊絲毫不鬆懈，犧牲春節連假，展開緊鑼密鼓的集訓，積極為二月五日在新莊體育館開打的八強準決賽備戰。
范巽綠昨天下午特別到高苑工商，為球隊授旗出征、加油打氣，勉勵球員全力以赴，打進冠、亞軍賽，把榮耀帶回高雄。
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