〈南部〉年後六龜賞花趣 泡湯吃梅餐

2017-02-04

春節前夕，台灣各地吹起花海「瘋」潮，觀光客趁著6天連假到處賞花。六龜區公所則是逆向操作，刻意避開春節連假，在新威地區種植大面積花田，照顧來不及賞花的遊客，年後也有好去處！嬌豔花朵目前正值綻放期，區公所預估，到元宵節前，花海仍可保持一定品質，歡迎遊客撥空上山賞花，還可順道到寶來泡溫泉、吃梅子大餐！（圖文：記者黃佳琳）