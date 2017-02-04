| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉年後六龜賞花趣 泡湯吃梅餐

2017-02-04

春節前夕，台灣各地吹起花海「瘋」潮，觀光客趁著6天連假到處賞花。六龜區公所則是逆向操作，刻意避開春節連假，在新威地區種植大面積花田，照顧來不及賞花的遊客，年後也有好去處！嬌豔花朵目前正值綻放期，區公所預估，到元宵節前，花海仍可保持一定品質，歡迎遊客撥空上山賞花，還可順道到寶來泡溫泉、吃梅子大餐！（圖文：記者黃佳琳）

廣告
  • 高雄六龜年後還有花海可賞。（記者黃佳琳攝）

    高雄六龜年後還有花海可賞。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東9校人行道禁菸 違者最高罰一萬

即日起宣導 3/1正式告發台東縣政府將學校菸害防制擴及校外人行道，首波選定九校公告校外週邊禁菸，避免二手菸從校外飄進校園，影響師生健康。本月…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：〈南部〉年後六龜賞花趣 泡湯吃梅餐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.