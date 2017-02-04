〈南部〉澎湖百公頃花海 美到四月中

2017-02-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕春節期間，澎湖大批遊子返鄉，澎湖縣政府在澎湖休憩園區應景打造百公頃花海美景，並出動兩部三輪電動車，在大年初一至二月十五日開放試乘體驗，吸引爆量人潮，創下春節花海奇蹟。

澎湖休憩園區由縣府農漁局打造，佔地約百公頃，天人湖水波草原推出以八種不同色系的矮牽牛交錯種植，編織出繽紛絢爛花海，即將進入盛開期，花期更一舉延續到四月中旬。

此外，園區內原本雜草亂木叢生的地方，重新規劃營造多處新景觀區域，例如以種植櫻花林及各式果樹，並以林間小徑為概念的「櫻之徑」，栽植各式蜜源花卉，以及川流不息水車為景觀意象的「蝴蝶蜜之園區」，還有海洋砂砱意象的海棗園區、擁有種類豐富仙人掌與彩繪水土保持教室景觀區、綠意盎然的柏園、戀愛滿分的「雙心幸福之丘」。

縣府也特別引進電動遊園車，至二月十五日為止，每天上午九點三十分至十一點三十分，下午二點三十分至四點三十分開放試乘，地點在榕園停車場至水保戶外教室前停車場。