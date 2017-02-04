〈南部〉高雄》春節零死亡車禍 平安創紀錄

2017-02-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市去年春節期間A1車禍死亡多達七人，今年交通大隊強力取締酒駕，十大易肇事路口提高見警率，從春節假期至昨天凌晨為止，A1死亡車禍銳減掛零，再創平安紀錄，警察局長陳家欽感謝基層官警的辛勞。

交通大隊說，一月十九日至二月三日凌晨零時的春安專案（含春節期間）十五天重點期間，寫下道安平安新紀錄，達到「零」A1交通事故，取締酒駕不手軟，多達九百八十一件，開罰闖紅燈、超速等重大交通違規一萬二千四百一十六件。

交通大隊大隊長黃耀煌分析，今年春節交通零A1事故，主要原因是過年前強力取締酒駕奏效，加上各分局的微電影《春安服務》宣導觸動民心，外勤員警也犧牲春節假期，在十大易肇事路口增設交通崗，指揮疏導交通、提高見警率。同時鎖定酒駕、闖紅燈及限速四十公里路段超速全面加強取締、嚴正執法，也是遏止A1死亡車禍事故的重要關鍵。

市警局統計，春節期間各轄區警察、義警、民防、守望相助隊及志工動員警民力量一七六四人，包括警力一三○六人、民力四五八人。

市警局長陳家欽說，會持續對症下藥，防制A1交通事故，灌輸民眾安全用路觀念，同時針對易肇事路段、時段，加強見警率與強力取締。