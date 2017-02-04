〈南部〉激戰！農田水利會長改選 至少四搶一

2017-02-04

場內派與議員 都傳有人參戰

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員沈英章昨天證實將參與高雄農田水利會長改選，地方另傳聞現任水利會總幹事呂文豪、水利會財務組長李毓智及前高縣議員張乾德均可能參選，形成至少四搶一態勢，競爭激烈。

高雄農田水利會會員約五萬餘人，會長每屆任期四年，現任會長李清福因官司問題可能於近期卸任，剩餘任期超過一年，依規定需在卸任後六十天內改選，水利會暫定二月下旬領表登記、三月下旬改選，但需收到判決公文書後才能確定。

民進黨籍市議員沈英章昨證實將投入水利會長改選，他說，水利會管理大片水利地與灌溉溝渠，應扮演更積極角色，若擔任會長，將與市府相關單位合作，讓土地發揮更大效益、為地方開創更多利基。

沈英章是體育老師出身，曾任高縣府機要秘書、高縣體育會總幹事，並擔任過兩屆仁武鄉長，對地方事務、體育界、農漁會都熟悉，與藍綠地方派系也保持友好互動。

另外傳聞的三人中，現任水利會總幹事呂文豪獲李清福支持，現任水利會財務組長李毓智是從水利會基層出身，前高縣議員張乾德則被視為泛藍人馬。國民黨高市黨部主委黃柏霖指出，正持續徵詢多人，意謂不排除有其他人選。