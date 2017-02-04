〈南部〉高雄》農田水利會長李清福判刑 牽動三選戰

2017-02-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕一個判決，牽動三場選戰！

十八年前老案 李清福恐卸任

現任高雄農田水利會長李清福，十八年前擔任高縣橋頭鄉長時，涉嫌於小型工程案收受回扣，今年一月，最高法院維持高雄高分院更三審見解，判處十年徒刑確定、褫奪公權八年，並追繳沒收不法所得八七二萬元定讞；李清福強烈質疑是政治事件，強調要為自己討公道，不排除提再審或非常上訴。

這個判決不只衝擊李清福個人，還意外牽動三場選戰：水利會長改選、農會改選、下屆高雄市長。

介入農會改選 宣判打亂佈局

李清福一旦卸任，剩餘水利會長任期超過一年，依規定必須改選，農曆年前傳出至少四組人馬有意競逐，尤其水利會長一職佔有民進黨一席中執委、握發語權，綠營內部磨刀霍霍，除了水利會場內派，已有現任市議員表態參選。

李清福知悉被判決前，曾積極介入農會改選（二月下旬投票），試圖挑戰以原高雄縣白派為主力的市農會與部分區農會，不料，纏訟十八年老案此時宣判定讞，完全打亂其佈局，也讓原佔優勢的白派更老神在在。

市農會總幹事 公開挺劉世芳

白派氣勢大振之餘，指標人物高雄市農會總幹事蕭漢俊更在年後春酒餐宴中，公開力挺民進黨立委劉世芳競逐下屆市長，藍營本土派竟支持綠營立委，引發外界好奇，也讓農會選舉與下屆高市長選舉出現連結。

藍營白派挺綠 影響市長選舉

在原高縣知名度略遜的劉世芳，可望因農會力挺獲不少加分，改選後的水利會與農會，也勢必影響後續市長選舉。

民進黨高市黨部主委黃彥毓說，黨內初選採全民調，有意競逐者爭取各方或跨黨派支持很正常；國民黨高市黨部主委黃柏霖解讀，蕭漢俊可能跟劉世芳交情好，未來國民黨只要推出優秀人選，相信會獲得蕭漢俊支持。