〈南部〉勝利文創園區慶元宵 點亮「雞尾酒」

2017-02-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接元宵節，屏縣府今年在勝利文創園區推出「金雞報喜慶元宵」屏東意象活動，主燈「雞尾酒」由藝術家張新丕設計，用海洋椰林及屏東地方產業元素創作；另在眷村週邊有大路關石獅公、牡丹社事件等七座特色燈牌，昨天傍晚點燈，將展至三月六日。

出身屏東的張新丕是留法藝術家，設計製作勝利文創園區燈會主燈「雞尾酒」，大公雞造型象徵屏東的多元族群彼此融合，成為一杯「屏東風味」的香醇雞尾酒。

主燈酒杯上的小洋傘代表南國陽光普照，心型櫻桃象徵熱情，檸檬片與椰子構成熱帶海洋風情；底座的燈箱圖案則是多元族群與自然人文特產，如新住民、大路關石獅公、鵬灣跨海大橋、黑鮪魚、陶壺、恆春古城等。