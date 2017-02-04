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〈南部〉台東9校人行道禁菸 違者最高罰一萬

2017-02-04

即日起宣導 3/1正式告發

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府將學校菸害防制擴及校外人行道，首波選定九校公告校外週邊禁菸，避免二手菸從校外飄進校園，影響師生健康。本月為宣導期，三月一日正式告發，違者將依「菸害防制法」處以二千元至一萬元罰鍰。

台東縣衛生局依據菸害防制法第十五條第一項第十三款規定，公告東海、寶桑、初鹿、長濱四所國中，及仁愛、寶桑、豐年、成功、福原等五所國小周邊人行道為全面禁止吸菸場所。

衛生局表示，菸害防制法規範高級中等以下學校全面禁菸，但並未明定校園週邊人行道禁菸，因此仍有人在人行道上吸菸，菸味飄散至校園內，影響師生健康。

包括校門出入口、接送區

台東縣衛生局自去年八月進行相關規劃，會同相關單位及學校逐一會勘，選定上述九校優先納入校園周邊環境禁菸，包含人行道、家長接送區及校門出入口均為禁菸範圍。

目前為寒假期間，學校週遭較無行人菸害，但過去放學時間，常有等待接送孩子的家長吸菸，這類行為若不改善，恐將接到罰單。衛生局呼籲民眾遵守校園週邊禁菸的規定，也請癮君子不要在校園及校園週邊人行道吸菸，三月一日將正式告發，違者將依菸害防制法處以二千元至一萬元罰鍰。

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  • 台東縣東海國中等9校，已被衛生局公告為禁菸場所。（記者黃明堂攝）

    台東縣東海國中等9校，已被衛生局公告為禁菸場所。（記者黃明堂攝）

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台東9校人行道禁菸 違者最高罰一萬

即日起宣導 3/1正式告發台東縣政府將學校菸害防制擴及校外人行道，首波選定九校公告校外週邊禁菸，避免二手菸從校外飄進校園，影響師生健康。本月…

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