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〈南部〉舊制罷免今投票 大鵬里長：有信心不會過

2017-02-04

新法通過前提出 需逾23人同意罷免

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕搶在選罷法修正案通過前，去年十一月提案的屏東縣東港鎮大鵬里罷免里長王鵬生案，將於今天投票。舊法規定不得宣傳，但春節期間私下送暖或拉票動作不斷，王鵬生強調「有信心不會過。」

這件罷免案於去年十一月提出，仍沿用門檻較高的舊法辦理。一○三年選上大鵬里最後一任里長的王鵬生，當時以七十五票擊敗六十五票的舊任里長李自強，當年選舉人數有一七二人；目前當地選舉人數僅九十人，依「公職人員選舉罷免法」舊制提出的罷免案，投票人數須達到四十五人，且同意罷免需達二十三人以上。

王鵬生尊重權利 廢里前服務不擺爛

「尊重部分里民訴求及權利，有信心通過考驗。」王鵬生表示，得知遭提起罷免後，春節期間照樣服務里民沒有「擺爛」，也沒有刻意巴結里民，「這是大鵬里廢里前最後一任里長的使命。」

屏東縣選委會選舉公告中，大鵬里里民鄭海全、鄭榮隆及魏雲凌等三名提議人，在罷免理由書中，提出包括里長王鵬生未實際居住辦公處地址內，導致里民無法找到里長、環境雜亂不堪、路燈故障不亮、遊民進駐空屋、停水或停電，里長沒有通知、風災後里長未協助處理、選出沒有服務心的里長等七項罷免理由。

遭提案罷免的王鵬生，則在公告中針對指控一一反駁，並強調所提非屬事實部分，為維護自己及里民名譽，將保留法律追訴權；他受訪時也強調，當地僅剩四戶未配合眷改案搬遷，軍方及其他公家資源不願投入浪費，他有許多公函可證明，剛好利用罷免凸顯出這個問題。

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  • 屏東縣東港鎮大鵬里罷免第20屆里長王鵬生案，將於今天投票，王鵬生強調「有信心不會過。」（記者蔡宗憲翻攝）

    屏東縣東港鎮大鵬里罷免第20屆里長王鵬生案，將於今天投票，王鵬生強調「有信心不會過。」（記者蔡宗憲翻攝）

  • 屏東縣東港鎮大鵬里罷免第20屆里長王鵬生案，將於今天投票。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣東港鎮大鵬里罷免第20屆里長王鵬生案，將於今天投票。（記者蔡宗憲攝）

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