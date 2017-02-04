〈台北都會〉誤指張忠謀傷勢不輕 王欣儀致歉

2017-02-04

〔記者郭逸、洪友芳／綜合報導〕台積電董事長張忠謀日前在夏威夷自宅摔倒，國民黨市議員王欣儀當下在臉書寫下張傷勢不輕，將返台治療，事後卻發現張只是輕微擦傷，引起股民和業界驚恐，王的臉書也被網友灌爆要求道歉。王昨於臉書表示，長輩摔倒都會緊張，且當下確實傷勢不明，使媒體直接報導並引發誤會，她輕忽公眾人物發言，向張還有大眾致歉。

台積電企業訊息處處長孫又文說，這是王的個人行為，該公司不予回應。

不過，網友也質疑王欣儀未於第一時間回應臉書發言，王解釋，因手機當機，後又因匆忙忘記攜帶出門，才無法即刻回應，並非神隱。

王欣儀於臉書說，聽到長輩跌倒都會緊張，張忠謀八十五歲高齡，也是同樣心情，且實際情況不清、傷勢不明，難免擔心，她以餐敘現場聽聞討論的氣氛與情境、心情，推測張的傷勢「應」不輕。

對於後續有部分媒體或網友直接以爆料、證實傷勢不輕等錯誤不實、簡化的報導，王欣儀深感遺憾，她也深刻檢討自己不應在過年放假旅遊期間因心情鬆懈、輕忽身為公眾人物發言動見觀瞻，未來應更加謹言慎行，並向張忠謀、社會大眾致歉。