〈台北都會〉北市議會桃花事件 命理師：今年至少3起

2017-02-04

〔記者蔡亞樺、郭安家、何玉華／綜合報導〕台北市議會從去年底到今年初，議員不分藍、綠、黃，接連爆出多起緋聞，議會被戲稱為桃花窟，兩位命理老師接受本報專訪竟不謀而合，認為雞年北市議會還有桃花事件！命理老師江柏樂還說，今年至少有三、四起。

北市府及議會大樓皆是「路沖」，江柏樂說，議會在市府的虎邊（右為虎邊），「永遠不和」，人事不和、執政受制，不管誰當市長，都跟議會不和；另外，市議會地下室有個泳池，水主桃花，加上今年又是桃花年，議員易犯桃花，今年至少有三至四起的桃花事件。

對於北市府會關係，蔡上機則有不同見解，認為議會較市府大樓矮小，還被基隆路地下道穿過導致「地脈斷」，永遠像小媳婦，無法制伏市府的公關、人情束縛，成市府的橡皮圖章；但談到議會桃花事件，蔡也說，議會西側的國父紀念館內有翠湖，屬白虎之水、爛桃花，所以議員頻傳婚變、男女情愛挫敗，「一定還有未爆彈，新聞做不完！」

至於新北市府市民廣場前，則有地標「竹筍」，原本有「節節高升、蒸蒸日上」的寓意，加上市府大樓環抱市民廣場，兩者輝映如首長的書案（辦公桌）與文昌筆；但另一向的板橋車站大樓就沒這麼好運了，車站大樓內的金管會、鐵路改建工程局曾傳弊案，遂有車站大樓遭竹筍「正沖」之說。

隨著市府周邊大樓一棟棟興建，「竹筍」在新北市政府巧妝改造下變成「耶誕樹」，風水之說逐漸沉寂，不過，內部各單位科長的位置正好背對「竹筍」，許多人會刻意在窗檯上擺上畫作、藝術品、植栽「擋煞」，或者是黏上反光鏡、拉下窗簾「避煞」。