〈台北都會〉星座專家剖析 柯P會有貴人相助
2017-02-04
〔記者郭逸／台北報導〕市議會殿堂屢見市長柯文哲與市議員口角，星座專家剖析柯市長與議員今年互動，認為國民黨市議員吳世正，雖然和柯鬥嘴，但其實關係和諧；至於民進黨市議員王世堅，雖與柯針鋒相對，但又和柯想法不謀而合。星座專家都認為，柯的親信、市長室主任蔡壁如將是府會關係的關鍵人物。
星座專家鄭嘉琳說，北市今年意外多，市府須提前預防，而獅子座的柯文哲個性較衝，在領導方面仍相當辛苦，但會有貴人相助；此外，北市府會關係今年依舊壁壘分明，須加強溝通。
關係和諧？ 吳世正：柯要學會謙遜
談到牡羊座的吳世正與獅子座的柯文哲，星座專家瑪法達認為，兩人都是火象星座，個性相仿、惺惺相惜，雖然在議場鬥嘴鼓，其實關係和諧。王世堅是摩羯座，瑪法達說，摩羯座追求安定、有秩序的生活，而柯注重政策的ＳＯＰ，兩人行事作風不謀而合，王即便看不慣柯的作風，內心仍有一絲佩服。
內心佩服？ 王世堅：專家不認識柯
吳世正說，獅子座太過自信，但柯文哲空有正義感，卻沒有領導人的高度，他對柯有期許，但柯要學會謙遜。王世堅則笑稱，星座專家可能不太認識柯，因為柯上任後行事毫無邏輯且無厘頭，把台北市當作實驗室，市民已經苦不堪言，他才會希望柯調整行事作風，新的一年仍會奮力找出市政的不足。
柯文哲的親信蔡壁如是天蠍座，鄭嘉琳說，蔡只是幕僚，若要開創嶄新的府會關係，柯仍要靠自己；但瑪法達認為，蔡今年應該是調和府會關係的關鍵人物。
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