〈台北都會〉《雞年看運勢》命理老師預警 柯Ｐ面臨危「雞」
2017-02-04
〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕新年新氣象，對於人氣滿棚的台北市長柯文哲的雞年運勢，本報找來專家從風水命理、星座進行探討。命理老師江柏樂以拆字學剖析，預言柯文哲今年施政面臨重大疏失，民調下滑危及明年連任之路。
命理老師蔡上機看法類似，並指柯市長面相典型屬火，該性格英雄主義重，像脫韁野馬，團體組織卻落後幾十公里外，主帥恐兵窮馬困，困獸之鬥，敗於敵陣。他說，二○一七年是挫敗且關鍵一年，柯民調有可能會見底，因新舊事出現，上任迄今負能量累積地震，且財政一團亂，市長介入恐令專業無法發揮，市府也需小心不動產變賣出問題、易有新官司纏身。
江柏樂說，今年逢雞年，雞在五行屬金，從柯、文、哲逐一解析，柯分開是木、可，可有口代表雞開口有東西吃，但金剋木，文上方字體代表雞抬頭加冠，下方字體代表雞撇腳，哲看成斤代表雞被秤斤兩準備被宰，但下方的口字又代表有東西可吃，柯的整體運勢三好三壞，支持率剩一半。
此外，江柏樂預警，坐東朝西的市政府大樓，又是路沖，施政可能出現重大問題，讓柯的民調可能節節滑落，提醒柯在農曆二月及八月前，民調會往下落，屆時國民黨、民進黨提出強而有力的市長人選，柯的連任有危險。
地理關係 誰當市長都跟議會不和
不過談到緊張的府會關係，江柏樂說，議會在市府的虎邊（右為虎邊），「永遠不和」，人事不和、執政受制，不管誰當市長，都跟議會不和。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
台北都會‧本日最多瀏覽
回不去了 擋「小奇雞」2路燈今拆
日前本報獨家報導台北燈節的主燈「小奇雞」因坐落西門町紅樓廣場，可愛面貌遭路燈桿、紅綠燈桿擋住，淪為「史上最多觀賞死角的主燈」。為了呈現完整雞身，北市府昨表示，燈節開幕前，將移除周邊兩盞路燈。台北主燈坐…
網友回應
熱門新聞
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會
- 8旬老農腹痛 一查才知罹肝癌
- 與菲共停火命令 杜特蒂喊卡
- 勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒
- 自由談》總算換人了！
- 自由廣場》超前立法？ 行政怠惰！
- 「外」援的美麗與哀愁 大威最懂
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 自由廣場》「星光精神」值得台灣借鏡
- 周董拚百轟 珍惜有球打
- 社論》祈望新年新政創新局
- 護酒駕嗆警察 立委幹部起訴
- 啟示錄 生命如此美好
- 中英對照讀新聞》Adult swaddling therapy fad hits Tokyo／成人捲療法風潮席捲東京
- 台鐵不加班行動 370人記曠職 最重免職
- 川普鬆綁金融監管 終止「委託投資」規定
- 格林因傷休兵 杜蘭特、柯瑞合飆55分
- 川普下令 重審陶德-佛朗克金融改革法案
- 流浪貓犬全面絕育需3億 人力問題更大
- 白宮藏鏡人 巴農操弄新政
- 羅培茲夢幻鞋 華麗成真
- 賀歲片慘澹 侯孝賢：好看就會有人看
- 納管、納保險、納稅 Uber：筷子喝湯 行不通
- 《熔爐》韓國虐童真實案件改編
- 買HTC新機 替台灣世棒加油
- 氣伊朗搗「彈」 川普宣布制裁
- 華碩遭歐盟調查 若壟斷最高罰467億
- 蘋果攜手緯創 印度設廠組裝手機
- 美經濟利多 歐股收高
- 簡單7撇步 讓寶寶愛上洗澡
- 自由廣場》新台幣 新台灣
- 俄羅斯：駐敘利亞大使館遭砲彈攻擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Animal euthanasia ban goes into effect
- 害少女墮胎 判賠百萬
- 全台血庫拉警報 A型缺最大
- 桃園凌晨惡火 2人無生命跡象
- 蔣卓嘉何維健玩烘焙 龜毛拍檔精雕奶油花
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉《雞年看運勢》命理老師預警 柯Ｐ面臨危「雞」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分