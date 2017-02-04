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〈台北都會〉《雞年看運勢》命理老師預警 柯Ｐ面臨危「雞」

2017-02-04

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕新年新氣象，對於人氣滿棚的台北市長柯文哲的雞年運勢，本報找來專家從風水命理、星座進行探討。命理老師江柏樂以拆字學剖析，預言柯文哲今年施政面臨重大疏失，民調下滑危及明年連任之路。

命理老師蔡上機看法類似，並指柯市長面相典型屬火，該性格英雄主義重，像脫韁野馬，團體組織卻落後幾十公里外，主帥恐兵窮馬困，困獸之鬥，敗於敵陣。他說，二○一七年是挫敗且關鍵一年，柯民調有可能會見底，因新舊事出現，上任迄今負能量累積地震，且財政一團亂，市長介入恐令專業無法發揮，市府也需小心不動產變賣出問題、易有新官司纏身。

江柏樂說，今年逢雞年，雞在五行屬金，從柯、文、哲逐一解析，柯分開是木、可，可有口代表雞開口有東西吃，但金剋木，文上方字體代表雞抬頭加冠，下方字體代表雞撇腳，哲看成斤代表雞被秤斤兩準備被宰，但下方的口字又代表有東西可吃，柯的整體運勢三好三壞，支持率剩一半。

此外，江柏樂預警，坐東朝西的市政府大樓，又是路沖，施政可能出現重大問題，讓柯的民調可能節節滑落，提醒柯在農曆二月及八月前，民調會往下落，屆時國民黨、民進黨提出強而有力的市長人選，柯的連任有危險。

地理關係 誰當市長都跟議會不和

不過談到緊張的府會關係，江柏樂說，議會在市府的虎邊（右為虎邊），「永遠不和」，人事不和、執政受制，不管誰當市長，都跟議會不和。

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