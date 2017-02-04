〈台北都會〉回不去了 擋「小奇雞」2路燈今拆

2017-02-04

〔記者何世昌、張凱翔／台北報導〕日前本報獨家報導台北燈節的主燈「小奇雞」因坐落西門町紅樓廣場，可愛面貌遭路燈桿、紅綠燈桿擋住，淪為「史上最多觀賞死角的主燈」。為了呈現完整雞身，北市府昨表示，燈節開幕前，將移除周邊兩盞路燈。

台北主燈坐落在車水馬龍的西門町紅樓廣場，全貌遭路燈桿、紅綠燈桿擋住；若是遠望視野，唯有站在捷運西門町站六號出口，才能欣賞完整造型。

台北市公園處昨表示，廠商預計今早九時卅分進場佈置交通設施，即施工移除路燈，預計中午完成；觀傳局將善後空桿安全包覆，並由主舞台投射燈光補足光源。

市長柯文哲昨受訪強調，西門町本來就打算要做天空纜線地下化，這次拆掉路燈桿也是剛剛好、不會再移回去。

另一方面，昨晚台北燈節試燈，捷運西門町站六號出口周邊人車爭道，台北市警局萬華分局漢中街派出所屢接獲民眾投訴，並祭出兩張違規停車罰單；民眾昨也抱怨彩排聲響過大。台北市觀傳局表示，若音響分貝超標，台北燈節處理方式比照跨年活動，罰單由廠商自行吸收。