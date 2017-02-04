〈台北都會〉台北燈節「小奇雞」今點燈 西區下午交管

2017-02-04

〔記者何世昌、陳紜甄、張凱翔／台北報導〕台北燈節今晚在西門町紅樓廣場登場，日本人氣團體World Order跨國為活動揭幕，緊接舉行點燈儀式，主燈「小奇雞」會同時啟動三萬顆ＬＥＤ燈泡、點亮台北西區。台北市交通局則提醒，今下午四時至晚間八時卅分，進行交通管制，漢中街、成都路將封閉。

今年台北燈節自花博公園移師至台北西區，主燈由知名潮牌設計師「不二良」跨界操刀，活動今起至本月十二日在西門町、中華路、中山堂、北門登場。

台北燈節主、副燈區昨晚完成設置，並進行全區試燈，主燈「小奇雞」搭配乾冰、聲光效果，閃亮登場。不二良表示，避免主燈成品失真，材質特選非傳統、透光率較低的遊艇建材「玻璃纖維強化塑膠」，但為了小奇雞發光發亮，「雞身」鑽三萬孔，並逐一嵌入ＬＥＤ燈。觀傳局也協調周邊店家於開、閉幕式期間招牌熄燈，以免影響主燈效果；據悉，Ｈ＆Ｍ已允諾配合。

3分鐘主燈秀 每30分鐘上演

觀傳局表示，今晚六時日本人氣團體World Order將為活動揭幕，演出時間十五分鐘（本月五日晚間七時加碼演出一場）。此外，今晚六時卅分則正式點燈，主燈秀長達三分鐘；之後每卅分鐘展演一次，末場時間九時五十七分。

觀傳局指出，除了紅樓廣場有精彩主燈秀，中華路兩側設有主題燈區；北門、中山堂各有３Ｄ光雕秀；西本願寺廣場則每日限量發放三百個小提燈「舞動奇雞」，並安排ＤＩＹ教學。

交通局提醒，今下午四時至晚間八時卅分，封閉漢中街與成都路，屆時中興橋往三重方向的公車將會改道；周邊雖有中山堂、峨眉及洛陽停車場，但總數僅二六四四格車位，呼籲民眾搭乘捷運至西門町或北門站，再步行前往。

燈節期間 捷運比照跨年管制

台北捷運公司則表示，為了避免捷運出口人潮回堵，燈節期間加派六百名人力疏導旅客，並比照跨年實施「月台、閘門及出入口」三級人潮管制；同時，視人潮加發列車、或於出口處實施「只進不出」措施。

市長柯文哲昨出席內湖點燈儀式，致詞指行政區各有特色，內湖主題是情人節，他祝福天下有情人終成眷屬，但話鋒一轉說：「更好的說法是願天下眷屬都成為有情人！」