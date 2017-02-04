〈台北都會〉台北燈節「小奇雞」今點燈 西區下午交管
〔記者何世昌、陳紜甄、張凱翔／台北報導〕台北燈節今晚在西門町紅樓廣場登場，日本人氣團體World Order跨國為活動揭幕，緊接舉行點燈儀式，主燈「小奇雞」會同時啟動三萬顆ＬＥＤ燈泡、點亮台北西區。台北市交通局則提醒，今下午四時至晚間八時卅分，進行交通管制，漢中街、成都路將封閉。
今年台北燈節自花博公園移師至台北西區，主燈由知名潮牌設計師「不二良」跨界操刀，活動今起至本月十二日在西門町、中華路、中山堂、北門登場。
台北燈節主、副燈區昨晚完成設置，並進行全區試燈，主燈「小奇雞」搭配乾冰、聲光效果，閃亮登場。不二良表示，避免主燈成品失真，材質特選非傳統、透光率較低的遊艇建材「玻璃纖維強化塑膠」，但為了小奇雞發光發亮，「雞身」鑽三萬孔，並逐一嵌入ＬＥＤ燈。觀傳局也協調周邊店家於開、閉幕式期間招牌熄燈，以免影響主燈效果；據悉，Ｈ＆Ｍ已允諾配合。
3分鐘主燈秀 每30分鐘上演
觀傳局表示，今晚六時日本人氣團體World Order將為活動揭幕，演出時間十五分鐘（本月五日晚間七時加碼演出一場）。此外，今晚六時卅分則正式點燈，主燈秀長達三分鐘；之後每卅分鐘展演一次，末場時間九時五十七分。
觀傳局指出，除了紅樓廣場有精彩主燈秀，中華路兩側設有主題燈區；北門、中山堂各有３Ｄ光雕秀；西本願寺廣場則每日限量發放三百個小提燈「舞動奇雞」，並安排ＤＩＹ教學。
交通局提醒，今下午四時至晚間八時卅分，封閉漢中街與成都路，屆時中興橋往三重方向的公車將會改道；周邊雖有中山堂、峨眉及洛陽停車場，但總數僅二六四四格車位，呼籲民眾搭乘捷運至西門町或北門站，再步行前往。
燈節期間 捷運比照跨年管制
台北捷運公司則表示，為了避免捷運出口人潮回堵，燈節期間加派六百名人力疏導旅客，並比照跨年實施「月台、閘門及出入口」三級人潮管制；同時，視人潮加發列車、或於出口處實施「只進不出」措施。
市長柯文哲昨出席內湖點燈儀式，致詞指行政區各有特色，內湖主題是情人節，他祝福天下有情人終成眷屬，但話鋒一轉說：「更好的說法是願天下眷屬都成為有情人！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南T-Bike 今增12處租賃站
- 國道一號仁德交流道新匝道通車 182線塞車有解
- 台北燈節小奇雞 柯P︰ 比福祿猴可愛
- 陳菊發紅包 祝雞年行大運
- 時薪調至133元 勞工局：工讀生除夕~初三給266元
日前本報獨家報導台北燈節的主燈「小奇雞」因坐落西門町紅樓廣場，可愛面貌遭路燈桿、紅綠燈桿擋住，淪為「史上最多觀賞死角的主燈」。為了呈現完整雞身，北市府昨表示，燈節開幕前，將移除周邊兩盞路燈。台北主燈坐…
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會
- 8旬老農腹痛 一查才知罹肝癌
- 與菲共停火命令 杜特蒂喊卡
- 勇士休到崩壞? 爆冷輸金酒
- 自由談》總算換人了！
- 自由廣場》超前立法？ 行政怠惰！
- 「外」援的美麗與哀愁 大威最懂
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 山友獲救掏現金答謝 墾丁警消堅辭大禮
- 自由廣場》「星光精神」值得台灣借鏡
- 周董拚百轟 珍惜有球打
- 社論》祈望新年新政創新局
- 護酒駕嗆警察 立委幹部起訴
- 啟示錄 生命如此美好
- 中英對照讀新聞》Adult swaddling therapy fad hits Tokyo／成人捲療法風潮席捲東京
- 台鐵不加班行動 370人記曠職 最重免職
- 川普鬆綁金融監管 終止「委託投資」規定
- 格林因傷休兵 杜蘭特、柯瑞合飆55分
- 川普下令 重審陶德-佛朗克金融改革法案
- 流浪貓犬全面絕育需3億 人力問題更大
- 白宮藏鏡人 巴農操弄新政
- 羅培茲夢幻鞋 華麗成真
- 賀歲片慘澹 侯孝賢：好看就會有人看
- 納管、納保險、納稅 Uber：筷子喝湯 行不通
- 《熔爐》韓國虐童真實案件改編
- 買HTC新機 替台灣世棒加油
- 氣伊朗搗「彈」 川普宣布制裁
- 華碩遭歐盟調查 若壟斷最高罰467億
- 蘋果攜手緯創 印度設廠組裝手機
- 美經濟利多 歐股收高
- 簡單7撇步 讓寶寶愛上洗澡
- 自由廣場》新台幣 新台灣
- 俄羅斯：駐敘利亞大使館遭砲彈攻擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Animal euthanasia ban goes into effect
- 害少女墮胎 判賠百萬
- 全台血庫拉警報 A型缺最大
- 桃園凌晨惡火 2人無生命跡象
- 蔣卓嘉何維健玩烘焙 龜毛拍檔精雕奶油花
標題：〈台北都會〉台北燈節「小奇雞」今點燈 西區下午交管
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email