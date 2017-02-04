〈台北都會〉雙溪教英文 越南研究生遞熱情

2017-02-04

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於偏區的新北市雙溪高中，這學期邀請來台就讀元智大學英文研究所的越南籍碩士研究生凱蒂（Katie）擔任國中部英語科補救教學教師，Katie把自己對學習的熱情傳遞給雙溪的學生，勉勵他們努力追求更好的人生。

Katie說，會選擇來台灣唸書，是因為她的姊姊Kay在台灣完成碩士及博士學位，姊姊告訴她台灣的求學環境友善，也有許多科技設備，更適合居住，雙溪高中校長彭盛佐邀請Kay到校授課，姊姊因有事在身，因緣際會下由妹妹Katie代打。Katie在元智大學主修語言學位，她覺得這是可接觸到實際教學現場的好機會，欣然接受挑戰。

彭盛佐說，雙溪高中距離Katie住處需兩個多小時車程，但Katie總是準時上課，對學生耐心以對，直到他們懂為止。Katie說：「這裡的孩子有禮貌也很聰明，越是深入認識他們，越是想把所學教給他們。」滿心希望孩子們能把英文學好，更有自信地開口說英文。