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〈台北都會〉「昂揚」赴越實習 新二代獲工作邀約

2017-02-04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市運用新住民族群的雙語及跨文化優勢，從兩年前起就開辦「昂揚計畫」，推薦優秀新住民子女前往東協國家企業參訪與文化體驗，已經開花結果，教育局新住民科長吳宜真說，去年推薦前往越南實習的高中職學生，因擁有母語優勢，加上態度積極，獲得越南實習台商青睞，還沒畢業已獲得面試機會。

淡水商工資料處理科三年級學生王芊琪，是越南籍新住民二代，前年首次參與一週的新北市高中職越南企業見習計畫，前往越南參訪當地台商產業現況，去年再次獲選參與進階企業實習，於越南平陽省的「今立塑膠工業公司」深入實習兩週，她發揮好學精神，在各部門實習，並與企業台籍幹部和越籍員工交流互動，讓相關主管留下深刻印象。

王芊琪說，她從小跟媽媽學習母語，擁有越語基本能力，去年參加新北市昂揚計畫前往越南台商公司實習，很容易就融入當地的文化和工作環境，因此被相關產業鏈的廠商相中，返國後就有在當地從事名牌球鞋代工的廠商翔鑫堡鞋業集團與她接洽，邀請她參與該公司培訓，未來前往越南成為正式員工。

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  • 越南籍的Katie教英文，很受學生歡迎。（記者翁聿煌攝）

    越南籍的Katie教英文，很受學生歡迎。（記者翁聿煌攝）

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